Бивши батлер открио како се Ендру понашао иза затворених врата: "Нико није хтио да буде у његовој близини"

13.04.2026 16:53

Фото: Таnjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth, file

Живот у британској монархији често остаје скривен од очију јавности, али повремена свједочења оних који су служили круну бацају ново свјетло на односе у породици.

Овога пута, пажњу су привукле тврдње о принцу Ендруу, човјеку чије је име већ дуго нарушено аферама повезаним са Џефријем Епстајном.

Грант Харолд, који је годинама бринуо о потребама краља Чарлса, краљице Камиле, као и принчева Вилијама и Харија, поделио је своја запажања о војводи од Јорка. Иако су се њихови путеви сретали тек повремено, Харолд тврди да је сваки контакт са Ендруом остављао непријатан осјећај.

Надменост као заштитни знак

Бивши батлер описује Ендруа као особу која је на површини одржавала привид љубазности, али је суштински зрачила огромном ароганцијом. Према његовим ријечима, принц је гајио дубоко увјереније да је супериоран у односу на све остале.

"Знао је да буде љубазан, да каже хвала, али се јасно осјећало да себе види изнад других. То се примећивало у начину на који се понаша и опходи према људима".

Оно што је Харолду било најупечатљивије јесте то што нико други од блиских рођака није одавао такву непријатну енергију. Ни покојна краљица, ни принц Филип, нити принцеза Ана нису третирали особље на тај начин.

"Ни краљица, ни принц Филип, ни Чарлс, ни принцеза Ана, нико није одавао такву енергију. Код њега је то било другачије. Тешко је објаснити, али једноставно нисте жељели да будете у његовој близини".

Непријатне успомене са вјенчања

Као један од најгорих примјера принцовог понашања, Харолд издваја тренутак са краљевског вјенчања када је Ендру демонстративно игнорисао све присутне раднике. Његова комуникација била је резервисана искључиво за припаднике високог племства и најближи круг пријатеља, док су запослени за њега били потпуно невидљиви. Овај утисак делиле су и Харолдове колеге, које, како он наводи, заправо нису имале ниједну лепу реч за принца.

"Искрено, не сећам се да је ико из службе имао нешто лепо да каже о њему".

Хладни братоубилачки односи

Поред односа према запосленима, Харолд се осврнуо и на динамику унутар саме династије. Он примећује да Ендру никада није био дио "ужег круга" повјерења, чак ни са сопственим братом, краљем Чарлсом. Док је краљ изузетно близак са сестром Аном, према млађем брату је одувијек задржавао примјетну дистанцу.

Вјерује се да та хладноћа није плод случајности, већ да је актуелни монарх деценијама гајио одређене сумње према Ендруовом карактеру и стилу живота, што је резултирало трајним захлађењем односа које траје и данас.

(курир)

