Окончано примирје: Руси кренули у офанзиву!

Аутор:

АТВ
13.04.2026 15:53

Окончано примирје: Руси кренули у офанзиву!
Фото: Tanjug / AP / Andriy Andriyenko

Руске трупе су наставиле специјалну војну операцију у Украјини након завршетка васкршњег примирја, саопштено је из Министарства одбране Русије.

"По завршетку примирја руске оружане снаге наставиле су специјалну војну операцију", наводи се у саопштењу.

Руске борбене групе строго поштовале примирје

Све руске борбене групе поштовале су строго примирје и остале на положајима које су раније држале, нагласили су из Министарства одбране.

Русија је регистровала 6.558 кршења примирја од украјинске војске током овог примирја, пренио је ТАСС.

Руске трупе одбиле су за то вријеме неколико напада украјинске војске у Запорошкој и Сумској области, те Доњецкој Народној Републици, навели су из Министарства одбране, а преноси Срна.

