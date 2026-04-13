Почела двострука блокада Хормушког мореуза: Бродови без одобрења САД ризикују запљену

Америчка блокада Хормушког мореуза, чиме је подручје стављено у двоструки режим ограничења, почела је у 16:00 сати по локалном времену. До тога долази након што су, према наводима, пропали први преговори америчке и иранске делегације одржани током викенда у Пакистану.
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп (Трумп), након неуспјешних преговора у Исламабаду, најавио је да ће америчка војска успоставити блокаду поморског саобраћаја кроз мореуз, кроз који већ раније пролазе само бродови уз иранско одобрење.
Према наводима, америчка војна блокада обухватила је и сав промет који улази и излази из иранских лука, а почела је данас у 10 сати по источноамеричком времену. Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) најавио је одговор.
Ограничења се односе на подручја Перзијског заљева, Оманског заљева и Арапског мора источно од Хормушког мореуза, укључујући иранску обалу, луке и енергетску инфраструктуру.
Поморске трговинске операције Уједињеног Краљевства (УКМТО) саопћиле су да уводе ограничења приступа мору која утичу на иранске луке и обална подручја.
Америчка централна команда (ЦЕНТЦОМ) упозорила је да би бродови који без одобрења уђу или изађу из тог подручја могли бити пресретнути, преусмјерени или заплијењени, уз напомену да су хуманитарне пошиљке изузете, пише Дневни аваз
