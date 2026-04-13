Почела двострука блокада Хормушког мореуза: Бродови без одобрења САД ризикују запљену

Аутор:

АТВ
13.04.2026 17:20

Америчка блокада Хормушког мореуза, чиме је подручје стављено у двоструки режим ограничења, почела је у 16:00 сати по локалном времену. До тога долази након што су, према наводима, пропали први преговори америчке и иранске делегације одржани током викенда у Пакистану.

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп (Трумп), након неуспјешних преговора у Исламабаду, најавио је да ће америчка војска успоставити блокаду поморског саобраћаја кроз мореуз, кроз који већ раније пролазе само бродови уз иранско одобрење.

Према наводима, америчка војна блокада обухватила је и сав промет који улази и излази из иранских лука, а почела је данас у 10 сати по источноамеричком времену. Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) најавио је одговор.

Ограничења се односе на подручја Перзијског заљева, Оманског заљева и Арапског мора источно од Хормушког мореуза, укључујући иранску обалу, луке и енергетску инфраструктуру.

Поморске трговинске операције Уједињеног Краљевства (УКМТО) саопћиле су да уводе ограничења приступа мору која утичу на иранске луке и обална подручја.

Америчка централна команда (ЦЕНТЦОМ) упозорила је да би бродови који без одобрења уђу или изађу из тог подручја могли бити пресретнути, преусмјерени или заплијењени, уз напомену да су хуманитарне пошиљке изузете, пише Дневни аваз

Хормушки мореуз

Америка

Иран

Сукоб

блокада

Доналд Трамп

Више из рубрике

Бегоња Гомез и Педро Санчез

Свијет

Скандал тресе Шпанију: Подигнута оптужница против супруге Педра Санчеза

4 ч

0
Принц Ендру

Свијет

Бивши батлер открио како се Ендру понашао иза затворених врата: "Нико није хтио да буде у његовој близини"

4 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Свијет

Трамп: Ако ирански бродови приђу блокади, биће уништени

4 ч

0
Турску погодио земљотрес јачине 4,7 степени

Свијет

Турску погодио земљотрес јачине 4,7 степени

4 ч

0

Суспендован КК Партизан?

За Стријелца је почела недјеља великих промјена

Драма у Котор Варошу: Мушкарац пријетио бомбом, полиција га савладала

Стигло упозорење из Техерана: Амерички бродови ће бити послати на дно мора

Виктор Орбан се огласио дан након изборног пораза

