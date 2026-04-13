Русија захтијева једнак третман за све жртве нациста, изјавила је данас Министарства спољних послова Русије Марија Захарова, реагујући на одлику Немачке да исплати новчане накнаде само жртвама опсаде Лењинграда јеврејског порекла за вријеме Другог свјетског рата.
"Само они који су могли да докажу своју јеврејску националност примали су исплате. Шта је са осталима? Тешко је замислити циничнији приступ у 21. веку. Тражимо једнак третман за жртве Трећег рајха", рекла је Захарова, преносе РИА Новости.
Она је навела да је руско Министарство спољних послова послало ноте другим земљама са информацијама о Дану сјећања на жртве геноцида над совјетским народом и значају овог датума за очување историјског сећања.
"Чудовишно интернационално понашање агресивне мањине, засновано на дестабилизацији историјског памћења, буквално је изазвало потребу за стварањем још једног датума:, односно 19. априла", рекла је Захарова, алудирајући на 19. април из 1943, када су се Јевреји затворени у гету у Варшави оружано супротставили нацистичким немачким трупама које су покушале да депортују преостало становништво у логоре смрти, што је датум који се у Русији сматра Даном почетка борбе против нацизма.
Опсада Лењинграда је почела 8. септембра 1941. године и трајала је скоро 900 дана.
Сломљена је 18. јануара 1943. године, али су грађани тадашњег Лењинграда морали да чекају још годину дана да би била потпуно укинута 27. јануара 1944. године.
Према различитим проценама, између 400.000 и 1,5 милиона људи је умрло током опсаде, при чему је велика већина умрла од глади, а не од гранатирања или бомбардовања.
Конференција о јеврејским материјалним потраживањима против Немачке објавила је 2021. да ће преживели Холокауста током опсаде Лењинграда добијати месечну накнаду од 375 евра од Немачке, упркос захтевима да се исплате прошире на све жртве, без обзира на националност.
