Малољетник осумњичен за убиство држављанина БиХ у Загребу

Аутор:АТВ
Двадесетдвогодишњи држављанин БиХ, М. П., убијен је са два хица из пиштоља у објекту на загребачком Шестинском тргу, који је, према првим полицијским информацијама, служио као илегална коцкарница.
Како пише Јутарњи.хр, жртва је ликвидирана са два хица из пиштоља у кући у којој су пронађени коцкарски столови и жетони, а за овај злочин осумњичен је малољетник, такође држављанин БиХ.
Загребачка полиција тренутно проводи истрагу како би утврдила тачан мотив сукоба у овом простору који је, према првим индицијама, служио за илегално коцкање.
