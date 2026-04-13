Срби избодени ножем у Хрватској: Познато како је дошло до ужаса

Двојица Срба избодена су у Хрватској након чега је ухапшен мушкарац (32), саопштила је хрватска полиција.
Њему се на терет ставља да је починио два кривична дјела покушаја убиства након што је ножем напао двојицу држављана Србије у Фажани у Истри.
Како је саопштено из полиције, крвави напад се догодио прекјуче 11. априла око 17 часова у угоститељском објекту на Тргу св. Кузме и Дамјана, гдје је осумњичени, након краћег сукоба, ножем напао српског држављанина (34) кога је познавао од раније.
Након тога се удаљио са лица мјеста, али је у Брионској улици, свега неколико минута касније, напао још једног познаника држављанина Србије (47).
"Повређени мушкарци превезени су у пулску болницу, гдје су задржани на лијечењу због тешких тјелесних повреда гдје им се љекари боре за живот", саопштила је хрватска полиција.
Мотив покушаја убиства двојице Срба још увијек није познат, а полиција истражује да ли су жртве повезане и шта се уопште крије иза ужаса.
Иначе, полиција је убрзо након дојаве о рањавању пронашла и ухапсила осумњиченог.
По завршетку истраге, 32-годишњак је уз кривичну пријаву предат притворској јединици Полицијске управе истарске, преноси Телеграф.
