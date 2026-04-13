Срби избодени ножем у Хрватској: Познато како је дошло до ужаса

13.04.2026 13:45

Двојица Срба избодена су у Хрватској након чега је ухапшен мушкарац (32), саопштила је хрватска полиција.

Њему се на терет ставља да је починио два кривична дјела покушаја убиства након што је ножем напао двојицу држављана Србије у Фажани у Истри.

Како је саопштено из полиције, крвави напад се догодио прекјуче 11. априла око 17 часова у угоститељском објекту на Тргу св. Кузме и Дамјана, гдје је осумњичени, након краћег сукоба, ножем напао српског држављанина (34) кога је познавао од раније.

Породица поклања 16 милиона евра: Одричу се богатства, а ово је услов

Након тога се удаљио са лица мјеста, али је у Брионској улици, свега неколико минута касније, напао још једног познаника држављанина Србије (47).

"Повређени мушкарци превезени су у пулску болницу, гдје су задржани на лијечењу због тешких тјелесних повреда гдје им се љекари боре за живот", саопштила је хрватска полиција.

Мотив покушаја убиства двојице Срба још увијек није познат, а полиција истражује да ли су жртве повезане и шта се уопште крије иза ужаса.

Иначе, полиција је убрзо након дојаве о рањавању пронашла и ухапсила осумњиченог.

По завршетку истраге, 32-годишњак је уз кривичну пријаву предат притворској јединици Полицијске управе истарске, преноси Телеграф.

Прочитајте више

За свадбу посудио версаће одијело, кошуљу, ципеле и чарапе: Ништа није вратио

Хроника

За свадбу посудио версаће одијело, кошуљу, ципеле и чарапе: Ништа није вратио

3 ч

0
Илустрација - Паре

Свијет

Породица поклања 16 милиона евра: Одричу се богатства, а ово је услов

3 ч

0
Укинута првостепена пресуда Дураковићу за злочине над Србима

Хроника

Укинута првостепена пресуда Дураковићу за злочине над Србима

3 ч

2
Полиција Србија

Хроника

У животној опасности дјевојка повријеђена у удесу, возачу одређен притвор

4 ч

0

Више из рубрике

Црногорска полиција пронашла је код мушкарца из Бара чији су иницијали А.Х. (60) око 4.000 кутија и 600 кесица фармацеутских производа без потребне документације.

Регион

Велика акција полиције: Црногорац шверцовао лијекове

6 ч

0
Ruža cvijet

Регион

Преминуо Иван Римац: Чувени бизнисмен иза себе оставио милионе

8 ч

0
Паре

Регион

Платили куће 70.000 евра, добили само напуштена градилишта

9 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Маскирани разбојник опљачкао бензинску пумпу

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

11

Скандал тресе Шпанију: Подигнута оптужница против супруге Педра Санчеза

17

01

Уз овај заборављени трик наших бака имаћете саксије пуне цвијећа

16

53

Да ли је Ђоковић завршио са тенисом? Ево шта каже најбољи тенисер свих времена

16

53

Бивши батлер открио како се Ендру понашао иза затворених врата: "Нико није хтио да буде у његовој близини"

16

50

Трамп: Ако ирански бродови приђу блокади, биће уништени

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner