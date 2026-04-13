Преминуо Иван Римац: Чувени бизнисмен иза себе оставио милионе

АТВ
13.04.2026 08:57

Фото: George Becker/Pexels

Иван Римац, познати хрватски предузетник и отац Мате Римца, преминуо је јуче у 64. години, пише "Јутарњи лист".

"У име породице Римац, можемо да потврдимо да је наш вољени супруг, отац и дјед Иван Римац преминуо јуче у свом дому у Самобору. Породица моли за приватност у овим тешким тренуцима", порука је породице Римац.

Иван Римац је био први озбиљни инвеститор у рани развој компаније "Римац Аутомобили", његов син Мате Римац. Он је обезбедио почетни капитал за прве прототипове и годинама је био предсједник Надзорног одбора компаније. Касније је поднио оставку на ту позицију.

Упозорење за возаче: Учестали одрони на појединим дионицама

Његову пословну каријеру обиљежио је и дуг судски процес. У случају компаније "Славонија ДИ" из Славонског Брода, коју је преузео 2002. године, у јуну 2024. године осуђен је на три године затвора због злоупотребе повјерења у пословним трансакцијама. Казна је условно извршена из здравствених разлога, пише Јутарњи.

Преминуо Иван Римац

