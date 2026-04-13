Пронађено тијело мушкарца: Сумња се да је убијен

Тијело мушкарца пронађено је синоћ око 23 сата у стану на подручју Шестинског трга у Загребу.
Како је саопштила хрватска полиција, постоји сумња да је смрт наступила као посљедица насилног чина.
Једна особа која се доводи у везу с инцидентом приведена је и у току је испитивање.
На мјесту догађаја у току је увиђај, утврђују се све околности овог случаја.
Више информација биће познато током дана, преноси Индекс.
