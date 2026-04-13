Платили куће 70.000 евра, добили само напуштена градилишта

13.04.2026 07:27

Фото: Unsplash

Полиција у Беранама поднијела је кривичне пријаве против два власника фирме за изградњу монтажних кућа из Србије због сумње да су преваром оштетили двоје Беранаца за скоро 70.000 евра.

Како се наводи се у саопштењу Управе полиције Црне Горе, поднијете су кривичне пријаве против М.Т. и Д.Д. из Ужица, држављана Републике Србије, због сумње да су починили кривична дјела превара.

"Криминалистичка обрада упућује на сумњу да су М.Т. и Д.Д, као власници фирме 'М.К.И', регистроване у Србији, у намјери прибављања противправне имовинске користи, лажним приказивањем чињеница о могућности и року изградње монтажних кућа, доводили у заблуду два оштећена лица, наводећи их да изврше уплате новчаних средстава, након чега преузете уговорне обавезе нису испунили", наводи се у саопштењу.

Они су овим кривичним дјелима, сумња се, противправно прибавили имовинску корист у износу од 69.670 евра.

"Наиме, како се сумња, М.Т. и Д.Д. су са два оштећена лица из Берана закључили уговоре о изградњи монтажних кућа. Један уговор је био вриједности 41.610 евра, док је други уговор био вриједности 28.060 евра, и то оба са роком изградње од 60 дана. Након извршених уплата од стране оштећених, радови су започети, а потом обустављени, при чему уговорени објекти нису завршени", појаснили су из полиције Црне Горе, преноси Информер.

