Logo
Large banner

Бритни Спирс завршила на лијечењу

Аутор:

АТВ
13.04.2026 09:25

Коментари:

0
Пјевачица Бритни Спирс
Фото: Tanjug/Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File

Музичка поп звијезда Бритни Спирс ушла је у установу за лијечење од зависности нешто више од мјесец дана након што је ухапшена због сумње да је возила под утицајем алкохола и дрога.

Представник Спирсове рекао је за "Associated Press" да се 44-годишња поп суперзвијезда добровољно пријавила у установу.

Дана 5. марта, полицајци Калифорнијске саобраћајне патроле (CHP) примили су пријаву да "БМВ" вози брзо и неправилно на ауто-путу УС 101 у округу Вентура близу границе с округом Лос Анђелес, саопштила је "CHP".

илу-болест-22102025

Спирс, која живи у том подручју, подвргла се низу тестова трезвености на терену и ухапшена је због сумње да је возила под утицајем комбинације алкохола и дрога, саопштиле су власти, преноси "IrishNews".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бритни Спирс

лијечење

Дрога

вожња

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner