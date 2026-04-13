Бритни Спирс завршила на лијечењу

Музичка поп звијезда Бритни Спирс ушла је у установу за лијечење од зависности нешто више од мјесец дана након што је ухапшена због сумње да је возила под утицајем алкохола и дрога.
Представник Спирсове рекао је за "Associated Press" да се 44-годишња поп суперзвијезда добровољно пријавила у установу.
Дана 5. марта, полицајци Калифорнијске саобраћајне патроле (CHP) примили су пријаву да "БМВ" вози брзо и неправилно на ауто-путу УС 101 у округу Вентура близу границе с округом Лос Анђелес, саопштила је "CHP".
Србија
Добро размислите прије што него спакујете кофере: Ово вас може коштати плате
Спирс, која живи у том подручју, подвргла се низу тестова трезвености на терену и ухапшена је због сумње да је возила под утицајем комбинације алкохола и дрога, саопштиле су власти, преноси "IrishNews".
