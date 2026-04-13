Logo
Large banner

Младић из БиХ убијен у Загребу? Откривени први детаљи

Аутор:

АТВ
13.04.2026 09:49

Коментари:

0
Возило хрватске полиције паркирани на улици испред зграде, врата возила су отворена.
Фото: Pexels/Mateusz Dach

Један мушкарац синоћ је пронађен мртав у стану на Шестинском тргу у Загребу, а полиција је убрзо потврдила да је ријеч о насилној смрти.

Како је раније известила загребачка полиција, тело мушкарца пронађено је око 23 часа у недељу увече, пренио је Вечерњи лист.

У службеном саопштењу наводи се да је под надзором полиције особа која се доводи у везу с убиством. Тачне околности, време и мотив злочина биће познати након завршетка увиђаја и криминалистичког истраживања.

Послије завршетка тог поступка, тијело преминулог биће превезено на Завод за судску медицину и криминалистику ради обдукције, која ће пружити додатне одговоре о узроку смрти. Према информацијама портала 24sata.hr, полиција сумња да је жртва 22-годишњи држављанин Босне и Херцеговине, иако идентитет још није службено потврђен.

Како наводе, младић је убијен с два хица из пиштоља у пословном објекту у којем се налазе билијарски столови и аутомати. На мјесту злочина у току је увиђај, а објект осигурава припадник интервентне полиције.

Околности које су довеле до овог злочина засад нису познате, док се више информација очекује по завршетку криминалистичког истраживања, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Убиство

Хрватска

Држављанин БиХ

беживотно тијело

Загреб

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

15

Пао метеор од седам тона

12

06

Злочин који је потресао Загреб: Убијени младић из Бањалуке?

11

50

Немања градски живот замијенио бизнисом на селу: Ово је његова тајна успјеха

11

35

Додик: Орбан још није рекао посљедњу ријеч у политици

11

19

Додик: Српска православна црква је незамјењив стуб нашег друштва

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner