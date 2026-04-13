Обична мрља на усни често крије опасан карцином

Рак усне настаје из мутација ћелија коже које доводе до неконтролисаног раста и ширења тумора.
Најчешће се јавља на доњој усни код особа старијих од 40 година и припада групи оралних карцинома.
Први знакови укључују лезије или чиреве који не зарастају, бијеле мрље или квржице, а могу се јавити и бол, трњење, крварење и отежано жвакање или говор. Код ширења болести могуће је отицање чељусти и бол у грлу.
Највећи ризик доноси пушење, дуготрајна изложеност сунцу, инфекција ХПВ-ом, лоша орална хигијена и породична склоност. Заштита усана кремом са УВ филтером и избјегавање дувана смањује ризик.
Преглед љекара и биопсија су кључни за потврду рака. Мање инвазивне методе укључују узимање ћелија за анализу, док ЦТ или магнетна резонанца помажу у процени ширења тумора.
Лијечење зависи од величине и локације тумора. Хирургија је најчешће прва опција, а могућа је и радиотерапија, хемотерапија или комбинација, док новији приступи укључују имунотерапију и циљане лијекове који уништавају туморске ћелије, преноси Информер.
