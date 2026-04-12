Трешња смирује и подстиче правилан рад срца

Аутор:АТВ
Коментари:0
Коштуњаво воће обилује мелатонином, антиоксидансом са умирујућим ефектом на неуроне у мозгу, што позитивно утиче на смањење нервозе, несанице и главобоље
Када се први пут у сезони грицне сочна трешња, омиљено воће многима, нема особе која се не обрадује овом укусу и на трен врати у дјетињство.
Трешња (прунус авиум) припада великој подфамилији Пруноидеае, заједно са вишњом. Потпуно је питома и узгаја се у воћњацима широм свијета, а постојбина јој је управо наш простор – Источна Европа и Мала Азија.
Дрво трешње расте на добро освијетљеним мјестима. Може да досегне висину од 30 метера и више. Приликом брања овог слатког воћа, мора да се буде врло опрезан јер су гране трешње (као и вишње) лако ломљиве, посебно на рачвањима.
Друштво
Како су Срби некад славили Васкрс, а како то раде данас
Ово мало коштуњаво чудо природе садржи мноштво витамина и минерала, а даје свега 63 калорија у 100 грама.
Трешња има изузетно меснат и сладак плод, црвене и ружичасте боје, који је одличан извор калијума, гвожђа, цинка, бакра и мангана. Подсјетимо, калијум је минерал који је важан за правилан рад срца и држи крвни притисак на нормали.
Плод овог воћа има много пигмента, а управо тај црвено-плави пигмент сачињавају полифеноли – антоцијанини који имају јака антиоксидативна својства.
Они делују против слободних радикала, али и против упала, што свакако подстиче имунитет. Редовном конзумирањем трешања и вишања могу знатно да се умање тегобе код гихта, фибромијалгије и спортских повреда.
Трешње обилују и мелатонином, антиоксидансом са умирујућим ефектом на неуроне у мозгу, што позитивно утиче на смањење нервозе, несанице и главобоље.
Препорука је да се купују свеже трешње и да се чувају у фрижидеру. Добро их је опрати непосредно прије конзумирања. Трешње се обично једу саме, у свјежем стању или у воћним салатама-коктелима уз брескву, ананас, крушку и грожђе.
Није случај да се попут вишања користе за прављење сокова и колача, мада и од трешања може да се направити врло укусан џем или слатко.
Трешње су идеалне за воћне ужине у свјежем стању, пише Магазин Политика.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
07
14
07
13
57
13
54
13
38
Тренутно на програму