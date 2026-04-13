Велика акција полиције: Црногорац шверцовао лијекове

Црногорска полиција пронашла је код мушкарца из Бара чији су иницијали А.Х. (60) око 4.000 кутија и 600 кесица фармацеутских производа без потребне документације.
Службеници граничне полиције Улцињ су у пртљагу А.Х. у аутобусу који саобраћа на релацији Призрен-Улцињ прво пронашли 1.491 кутију фармацеутских производа без пратеће документације и рачуна, саопштено је из Управе полиције.
Службеници Сектора граничне полиције су потом од надлежног суда затражили издавање наредбе за претрес стана овог лица у Бару у којем је пронађено још 2.406 кутија и 600 кесица разних фармацеутских производа без потребне документације.
Језива сачекуша на улици: Претукли старца и отели му паре
Из Управе полиције су навели да је о догађају обавијештен државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Бар, који се изјаснио да је ријеч о кривичном дјелу недозвољена трговина, те наложио подношење кривичне пријаве против овог лица.
