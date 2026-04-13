Младић из БиХ убијен у Загребу? Откривени први детаљи

Један мушкарац синоћ је пронађен мртав у стану на Шестинском тргу у Загребу, а полиција је убрзо потврдила да је ријеч о насилној смрти.
Како је раније известила загребачка полиција, тело мушкарца пронађено је око 23 часа у недељу увече, пренио је Вечерњи лист.
У службеном саопштењу наводи се да је под надзором полиције особа која се доводи у везу с убиством. Тачне околности, време и мотив злочина биће познати након завршетка увиђаја и криминалистичког истраживања.
Послије завршетка тог поступка, тијело преминулог биће превезено на Завод за судску медицину и криминалистику ради обдукције, која ће пружити додатне одговоре о узроку смрти. Према информацијама портала 24sata.hr, полиција сумња да је жртва 22-годишњи држављанин Босне и Херцеговине, иако идентитет још није службено потврђен.
Како наводе, младић је убијен с два хица из пиштоља у пословном објекту у којем се налазе билијарски столови и аутомати. На мјесту злочина у току је увиђај, а објект осигурава припадник интервентне полиције.
Околности које су довеле до овог злочина засад нису познате, док се више информација очекује по завршетку криминалистичког истраживања, преноси Телеграф.
