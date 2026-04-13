Младић из БиХ убијен у Загребу? Откривени први детаљи

13.04.2026 09:49

Возило хрватске полиције паркирани на улици испред зграде, врата возила су отворена.
Фото: Pexels/Mateusz Dach

Један мушкарац синоћ је пронађен мртав у стану на Шестинском тргу у Загребу, а полиција је убрзо потврдила да је ријеч о насилној смрти.

Како је раније известила загребачка полиција, тело мушкарца пронађено је око 23 часа у недељу увече, пренио је Вечерњи лист.

У службеном саопштењу наводи се да је под надзором полиције особа која се доводи у везу с убиством. Тачне околности, време и мотив злочина биће познати након завршетка увиђаја и криминалистичког истраживања.

Доктор

Здравље

Обична мрља на усни често крије опасан карцином

Послије завршетка тог поступка, тијело преминулог биће превезено на Завод за судску медицину и криминалистику ради обдукције, која ће пружити додатне одговоре о узроку смрти. Према информацијама портала 24sata.hr, полиција сумња да је жртва 22-годишњи држављанин Босне и Херцеговине, иако идентитет још није службено потврђен.

Како наводе, младић је убијен с два хица из пиштоља у пословном објекту у којем се налазе билијарски столови и аутомати. На мјесту злочина у току је увиђај, а објект осигурава припадник интервентне полиције.

Околности које су довеле до овог злочина засад нису познате, док се више информација очекује по завршетку криминалистичког истраживања, преноси Телеграф.

Прочитајте више

Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.

Здравље

Обична мрља на усни често крије опасан карцином

7 ч

0
Пјевачица Бритни Спирс

Сцена

Бритни Спирс завршила на лијечењу

7 ч

0
Добро размислите прије што него спакујете кофере: Ово вас може коштати плате

Србија

Добро размислите прије што него спакујете кофере: Ово вас може коштати плате

7 ч

0
Ruža cvijet

Регион

Преминуо Иван Римац: Чувени бизнисмен иза себе оставио милионе

8 ч

0

Више из рубрике

Ruža cvijet

Регион

Преминуо Иван Римац: Чувени бизнисмен иза себе оставио милионе

8 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Пронађено тијело мушкарца: Сумња се да је убијен

9 ч

0
Паре

Регион

Платили куће 70.000 евра, добили само напуштена градилишта

9 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Маскирани разбојник опљачкао бензинску пумпу

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

11

Скандал тресе Шпанију: Подигнута оптужница против супруге Педра Санчеза

17

01

Уз овај заборављени трик наших бака имаћете саксије пуне цвијећа

16

53

Да ли је Ђоковић завршио са тенисом? Ево шта каже најбољи тенисер свих времена

16

53

Бивши батлер открио како се Ендру понашао иза затворених врата: "Нико није хтио да буде у његовој близини"

16

50

Трамп: Ако ирански бродови приђу блокади, биће уништени

