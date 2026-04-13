Укинута првостепена пресуда Дураковићу за злочине над Србима

Вијеће Апелационог одјељења Суда БиХ укинуло првостепену пресуду некадашњем команданту 43. дринске бригаде такозване Армије БиХ Рамизу Дураковићу којом је осуђен на три и по године затвора за злочине над српским цивилима почињене 1993. на подручју Чајнича.
Вијеће је усвојило жалбу одбране Дураковића на првостепену пресуду.
Истим рјешењем донијетим 30. марта одређено је да пред Апелационим одјељењем Суда БиХ буде одржан претрес.
Истовремено је вијеће Апелационог одјељења Суда БиХ донијело рјешење којим се Дураковићу продужава притвор, који може трајати до окончања претреса, а најдуже годину, односно до 30. марта 2027. године.
Дураковић је првостепеном пресудом из октобра 2025. године проглашен кривим јер није предузео мјере да казни починиоце након што су припадници 43. дринске бригаде такозване Армије БиХ 14. фебруара 1993. напали положаје Војске Републике Српске на локалитету Писаница и село Шапићи, у којем није било војних циљева.
Том приликом у Шапићима је убијена цивил Даринка Пјевић, те су запаљене куће Рајка и Милоша Пјевића.
На првостепену пресуду жалило се и Тужилаштво БиХ тражећи строжу казну.
За сада није познато када ће бити одржан претрес пред Апелационим вијећем Суда БиХ.
