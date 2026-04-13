Младић из БиХ упуцан у главу и стомак у Загребу: Нови детаљи убиства

13.04.2026 12:23

Младић из БиХ упуцан у главу и стомак у Загребу: Нови детаљи убиства
Фото: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

Загребачко насеље Шестине јуче је било под јаким полицијским надзором након што је у једном стану пронађено тијело младића.

Како наводе хрватски медији, тијело младића (22) је пронађено у нед‌јељу око 23 сата у једном насељу у Загребу.

Иако идентитет још није званично потврђен, исти медиј има незваничне информације да се ради о М. П. из БиХ. Коначна потврда очекује се након обдукције која ће бити обављена на Заводу за судску медицину и криминалистику, пише Црна Хроника.

Према доступним информацијама, младић је убијен ватреним оружјем, а задобио је најмање два хица – у пред‌јелу главе и грудног коша. Околности овог бруталног злочина за сада нису разјашњене, а истрага је у пуном јеку.

Становници овог д‌јела Загреба кажу да их присуство полиције на тој адреси није изненадило, тврдећи да је ријеч о објекту у којем су се и раније дешавали инциденти. Неки од њих наводе да су чули како је ријеч о насилној смрти, али детаљи још увијек нису познати.

Незванично се помиње да се злочин догодио у простору који је био опремљен столовима за коцкање, што отвара могућност да је ријеч о обрачуну повезаним с илегалним активностима, али полиција то још није потврдила.

Загребачка полиција привела је једну особу која се доводи у везу с овим случајем, а више информација очекује се након завршетка криминалистичке обраде.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

