Младић из БиХ упуцан у главу и стомак у Загребу: Нови детаљи убиства

Загребачко насеље Шестине јуче је било под јаким полицијским надзором након што је у једном стану пронађено тијело младића.
Како наводе хрватски медији, тијело младића (22) је пронађено у недјељу око 23 сата у једном насељу у Загребу.
Иако идентитет још није званично потврђен, исти медиј има незваничне информације да се ради о М. П. из БиХ. Коначна потврда очекује се након обдукције која ће бити обављена на Заводу за судску медицину и криминалистику, пише Црна Хроника.
Према доступним информацијама, младић је убијен ватреним оружјем, а задобио је најмање два хица – у предјелу главе и грудног коша. Околности овог бруталног злочина за сада нису разјашњене, а истрага је у пуном јеку.
Становници овог дјела Загреба кажу да их присуство полиције на тој адреси није изненадило, тврдећи да је ријеч о објекту у којем су се и раније дешавали инциденти. Неки од њих наводе да су чули како је ријеч о насилној смрти, али детаљи још увијек нису познати.
Незванично се помиње да се злочин догодио у простору који је био опремљен столовима за коцкање, што отвара могућност да је ријеч о обрачуну повезаним с илегалним активностима, али полиција то још није потврдила.
Загребачка полиција привела је једну особу која се доводи у везу с овим случајем, а више информација очекује се након завршетка криминалистичке обраде.
