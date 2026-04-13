Logo
Large banner

Прљавом водом полила опрани ауто: Оптужница за бизарну свађу комшија

Аутор:

АТВ
13.04.2026 12:57

Коментари:

0
Фото: Tima Miroshnichenko/Pexels

Општински суд у Зеници потврдио је оптужницу која терети Ш.М. да је пријетила комшији, рекавши му "Хоћеш ли да узмем пушку, па да ти у уста пуцам?".

Како је потврђено "Независним новинама", оптужницу против ње подигло је Кантонално тужилаштво Зеничко-добојског кантона, а терети је за угрожавање сигурности. Разлог због чега се све ово десило је поприлично бизаран.

Прљава вода на ауту

Конкретно, Ш.М. је оптужена да је, претходно, 1. августа 2025. године око 12.30 испред зграде прљавом водом полила опрани ауто комшинице Џ.Д.

"Џ.Д. је изашла из свог стана и примијетила да јој је ауто прљав, те је позвала Ш.М. да изађе из зграде. Када је ова изашла, упитала ју је зашто то поново ради и зашто поново узнемирава њу и њеног оца З.Д., а Ш.М. је почела псовати и говорити како они њу узнемиравају, те да ће слупати ауто, а да ће Џ.Д. полити варикином", наведено је у оптужницу.

Отац чуо галаму

Након тога се, како се додаје, сагнула и узела непознату течност којом је покушала полити Џ.Д.

З.Д., отац Џ.Д., како је наглашено, чуо је галаму напољу и видио да је Ш.М. полила њихов ауто водом којом је прала степенице испред својих врата.

"Када ју је упитао 'Што бона сипаш тако, што ниси узела тарач да не иде вода по мом ауту', Ш.М. му се обратила пријетећим тоном 'Хоћеш ли да узмем пушку, па да ти у уста пуцам", а након тога се одмах окренула и отишла у свој стан", наведено је у оптужници.

"Независне новине" сазнају да оптужена Ш.М. није осуђивана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Оптужница

Потврђена оптужница

Свађа

Аутомобил

Зеница

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пријетили клањем због два помјерена коца од ограде

Хроника

4 ч

0
Младић из БиХ упуцан у главу и стомак у Загребу: Нови детаљи убиства

Хроника

4 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Хроника

Злочин који је потресао Загреб: Убијени младић из Бањалуке?

5 ч

0
Језива сачекуша на улици: Претукли старца и отели му паре

Хроника

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

11

Скандал тресе Шпанију: Подигнута оптужница против супруге Педра Санчеза

17

01

Уз овај заборављени трик наших бака имаћете саксије пуне цвијећа

16

53

Да ли је Ђоковић завршио са тенисом? Ево шта каже најбољи тенисер свих времена

16

53

Бивши батлер открио како се Ендру понашао иза затворених врата: "Нико није хтио да буде у његовој близини"

16

50

Трамп: Ако ирански бродови приђу блокади, биће уништени

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner