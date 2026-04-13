Прљавом водом полила опрани ауто: Оптужница за бизарну свађу комшија

Општински суд у Зеници потврдио је оптужницу која терети Ш.М. да је пријетила комшији, рекавши му "Хоћеш ли да узмем пушку, па да ти у уста пуцам?".
Како је потврђено "Независним новинама", оптужницу против ње подигло је Кантонално тужилаштво Зеничко-добојског кантона, а терети је за угрожавање сигурности. Разлог због чега се све ово десило је поприлично бизаран.
Конкретно, Ш.М. је оптужена да је, претходно, 1. августа 2025. године око 12.30 испред зграде прљавом водом полила опрани ауто комшинице Џ.Д.
"Џ.Д. је изашла из свог стана и примијетила да јој је ауто прљав, те је позвала Ш.М. да изађе из зграде. Када је ова изашла, упитала ју је зашто то поново ради и зашто поново узнемирава њу и њеног оца З.Д., а Ш.М. је почела псовати и говорити како они њу узнемиравају, те да ће слупати ауто, а да ће Џ.Д. полити варикином", наведено је у оптужницу.
Након тога се, како се додаје, сагнула и узела непознату течност којом је покушала полити Џ.Д.
З.Д., отац Џ.Д., како је наглашено, чуо је галаму напољу и видио да је Ш.М. полила њихов ауто водом којом је прала степенице испред својих врата.
"Када ју је упитао 'Што бона сипаш тако, што ниси узела тарач да не иде вода по мом ауту', Ш.М. му се обратила пријетећим тоном 'Хоћеш ли да узмем пушку, па да ти у уста пуцам", а након тога се одмах окренула и отишла у свој стан", наведено је у оптужници.
"Независне новине" сазнају да оптужена Ш.М. није осуђивана.
