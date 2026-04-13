За свадбу посудио версаће одијело, кошуљу, ципеле и чарапе: Ништа није вратио

Један мушкарац је оптужен да је за свадбу посудио версаће одијело, па га није вратио, саопштено је из правосуђа у Средњобосанском кантону.
Општински суд у Бугојну је, наиме, потврдио оптужницу против Н.Х., коју је подигло Кантонално тужилаштво Средњобосанског кантона.
Оптуженог терете да је 8. марта 2025. године у Бугојну задржао туђу покретнину која му је повјерена.
"Њему је М.З. на његово тражење посудио скупоцјено одијело марке 'Версаће', црну кошуљу марке 'Версаће', ципеле марке 'Версаће', чарапе марке 'Версаће' и црни ручни сат 'Ексион' са дијамантима, које би користио за свадбу, а да му након свадбе те ствари врати", наведено је у оптужници.
Проблем је што, како га терете, скупоцјене ствари није вратио.
"Задржао их је оштетивши на тај начин М.З.", наведено је у оптужници.
