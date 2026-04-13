Logo
Large banner

За свадбу посудио версаће одијело, кошуљу, ципеле и чарапе: Ништа није вратио

Аутор:

АТВ
13.04.2026 13:39

Коментари:

0
Фото: Pexels

Један мушкарац је оптужен да је за свадбу посудио версаће одијело, па га није вратио, саопштено је из правосуђа у Средњобосанском кантону.

Општински суд у Бугојну је, наиме, потврдио оптужницу против Н.Х., коју је подигло Кантонално тужилаштво Средњобосанског кантона.

Оптуженог терете да је 8. марта 2025. године у Бугојну задржао туђу покретнину која му је повјерена.

"Њему је М.З. на његово тражење посудио скупоцјено одијело марке 'Версаће', црну кошуљу марке 'Версаће', ципеле марке 'Версаће', чарапе марке 'Версаће' и црни ручни сат 'Ексион' са дијамантима, које би користио за свадбу, а да му након свадбе те ствари врати", наведено је у оптужници.

Проблем је што, како га терете, скупоцјене ствари није вратио.

"Задржао их је оштетивши на тај начин М.З.", наведено је у оптужници.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Свадба

Потврђена оптужница

Одијело

версаће

Бугојно

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner