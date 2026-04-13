Ужас у БиХ: Ударио жену и дијете аутом па побјегао, убрзо ухапшен

Деветогодишње дијете и жена повријеђени су данас када их ударио аутомобил код Травника, а возач се потом удаљио са лица мјеста, али га је полиција убрзо пронашла и ухапсила, потврђено је из МУП-а Средњобосанског кантона.
Повријеђени су жена Л. Т. /62/ и дијете који су превезени у травничку болницу гдје су задржани на посматрању и утврђивању степена повреда.
Из полиције су навели да је ухапшен возач О. П. /24/ из Новог Травника који је управљао аутомобилом марке "голф четири", преносе федерални медији.
Саобраћајна незгода догодила се на магистралном путу у мјесту Доње Путићево, преноси Срна.
