Ужас у БиХ: Ударио жену и дијете аутом па побјегао, убрзо ухапшен

13.04.2026 17:33

Фото: pixabay

Деветогодишње дијете и жена повријеђени су данас када их ударио аутомобил код Травника, а возач се потом удаљио са лица мјеста, али га је полиција убрзо пронашла и ухапсила, потврђено је из МУП-а Средњобосанског кантона.

Повријеђени су жена Л. Т. /62/ и дијете који су превезени у травничку болницу гдје су задржани на посматрању и утврђивању степена повреда.

Из полиције су навели да је ухапшен возач О. П. /24/ из Новог Травника који је управљао аутомобилом марке "голф четири", преносе федерални медији.

Саобраћајна незгода догодила се на магистралном путу у мјесту Доње Путићево, преноси Срна.

Прочитајте више

Dijeta, hrana

Савјети

Како да смршате пет килограма без ригорозних дијета? Ово нисте знали

4 ч

0
Почела двострука блокада Хормушког мореуза: Бродови без одобрења САД ризикују запљену

Свијет

Почела двострука блокада Хормушког мореуза: Бродови без одобрења САД ризикују запљену

4 ч

0
Бегоња Гомез и Педро Санчез

Свијет

Скандал тресе Шпанију: Подигнута оптужница против супруге Педра Санчеза

4 ч

0
Боксер Вељко Ражнатовић

Остали спортови

Вељко Ражнатовић договорио најтежу борбу у каријери: Чека га страшан нокаутер

4 ч

0

Више из рубрике

Возило на боку поред пута на бијељинској обилазници

Хроника

Удес на бијељинској обилазници: Ауто преврнуто, полиција на терену!

5 ч

0
Човјек држи у рукама пиштољ.

Хроника

Малољетник осумњичен за убиство држављанина БиХ у Загребу

7 ч

0
За свадбу посудио версаће одијело, кошуљу, ципеле и чарапе: Ништа није вратио

Хроника

За свадбу посудио версаће одијело, кошуљу, ципеле и чарапе: Ништа није вратио

7 ч

0
Укинута првостепена пресуда Дураковићу за злочине над Србима

Хроника

Укинута првостепена пресуда Дураковићу за злочине над Србима

8 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

21

01

Суспендован КК Партизан?

20

58

За Стријелца је почела недјеља великих промјена

20

55

Драма у Котор Варошу: Мушкарац пријетио бомбом, полиција га савладала

20

40

Стигло упозорење из Техерана: Амерички бродови ће бити послати на дно мора

20

33

Виктор Орбан се огласио дан након изборног пораза

