Како да смршате пет килограма без ригорозних дијета? Ово нисте знали

АТВ
13.04.2026 17:26

Фото: Pixabay

Многи вјерују да је за губитак килограма потребно гладовање, строга дијета и одрицање од свега што волите. Међутим, то није увијек тако.

Сваки пут када покушате да уведете рестриктивни план исхране, издржите само неколико дана, а затим се вратите старим навикама.

Тек када престанете да тражите "брзо рјешење", килограми ће почети да се топе.

Не бројите сваку калорију

Умјесто да опсесивно бројите калорије, почните да обраћате пажњу на то када и зашто једете. Примијетићете да често посежете за храном из досаде, стреса или умора, а не због стварног осјећаја глади. Та промјена свијести биће први корак.

Почните више да ходате

Не морате одмах да кренете у теретану. Прво уведите свакодневне шетње од 30 до 45 минута. На почетку ће то да дјелује као мала промјена, али управо ће те шетње да направе велику разлику.

Једите паметније

Не морате да избаците омиљену храну. Умјесто тога, фокусирајте се на равнотежу: више протеина, више воде, мање грицкалица, мање касних оброка, мање газираних сокова. И, најважније, избаците касну вечеру из своје рутине.

Сан је веома важан

Када почнете боље да спавате, мање ћете осјећати потребу за слаткишима и брзом храном. Тијело које је одморно лакше регулише апетит и енергију.

Килограми ће постепено да се смањују

Пет килограма нећете изгубити преко ноћи. Биће вам потребно неколико недјеља доследности, али први пут резултат ће да буде видљив и одржив. Мршављење не мора да буде казна. Некада је довољно неколико малих промјена које можемо заиста да задржимо, пише Супер жена б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Почела двострука блокада Хормушког мореуза: Бродови без одобрења САД ризикују запљену

Свијет

Почела двострука блокада Хормушког мореуза: Бродови без одобрења САД ризикују запљену

4 ч

0
Cvijeće na balkonu

Савјети

Уз овај заборављени трик наших бака имаћете саксије пуне цвијећа

4 ч

0
Боксер Вељко Ражнатовић

Остали спортови

Вељко Ражнатовић договорио најтежу борбу у каријери: Чека га страшан нокаутер

4 ч

0
Да ли је Ђоковић завршио са тенисом? Ево шта каже најбољи тенисер свих времена

Тенис

Да ли је Ђоковић завршио са тенисом? Ево шта каже најбољи тенисер свих времена

4 ч

1

Више из рубрике

Cvijeće na balkonu

Савјети

Уз овај заборављени трик наших бака имаћете саксије пуне цвијећа

4 ч

0
Плетена чинија са васкршњим јајима на слами.

Савјети

Колико дуго смијете да једете кувана јаја послије Васкрса?

6 ч

0
Змија у лишћу

Савјети

Змије од овога бјеже, а након Васкрса га има у изобиљу

1 д

0
Вјечита дилема многих: Да ли треба искључивати бојлер приликом туширања

Савјети

Вјечита дилема многих: Да ли треба искључивати бојлер приликом туширања

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

01

Суспендован КК Партизан?

20

58

За Стријелца је почела недјеља великих промјена

20

55

Драма у Котор Варошу: Мушкарац пријетио бомбом, полиција га савладала

20

40

Стигло упозорење из Техерана: Амерички бродови ће бити послати на дно мора

20

33

Виктор Орбан се огласио дан након изборног пораза

