Како да смршате пет килограма без ригорозних дијета? Ово нисте знали

Многи вјерују да је за губитак килограма потребно гладовање, строга дијета и одрицање од свега што волите. Међутим, то није увијек тако.
Сваки пут када покушате да уведете рестриктивни план исхране, издржите само неколико дана, а затим се вратите старим навикама.
Тек када престанете да тражите "брзо рјешење", килограми ће почети да се топе.
Умјесто да опсесивно бројите калорије, почните да обраћате пажњу на то када и зашто једете. Примијетићете да често посежете за храном из досаде, стреса или умора, а не због стварног осјећаја глади. Та промјена свијести биће први корак.
Не морате одмах да кренете у теретану. Прво уведите свакодневне шетње од 30 до 45 минута. На почетку ће то да дјелује као мала промјена, али управо ће те шетње да направе велику разлику.
Не морате да избаците омиљену храну. Умјесто тога, фокусирајте се на равнотежу: више протеина, више воде, мање грицкалица, мање касних оброка, мање газираних сокова. И, најважније, избаците касну вечеру из своје рутине.
Када почнете боље да спавате, мање ћете осјећати потребу за слаткишима и брзом храном. Тијело које је одморно лакше регулише апетит и енергију.
Пет килограма нећете изгубити преко ноћи. Биће вам потребно неколико недјеља доследности, али први пут резултат ће да буде видљив и одржив. Мршављење не мора да буде казна. Некада је довољно неколико малих промјена које можемо заиста да задржимо, пише Супер жена б92.
