Вјечита дилема многих: Да ли треба искључивати бојлер приликом туширања

Аутор:

АТВ
12.04.2026 16:48

Фото: Max Vakhtbovycn/Pexels

Бојлер је једна од оних ствари које узимамо здраво за готово, све док неко не постави питање које моментално направи нелагоду. Да ли треба да га гасите прије туширања и да ли је стварно опасно оставити га укљученог док вода тече?

Око овог питања у Србији влада скоро па урбана легенда, пола људи гаси бојлер по аутоматизму, друга половина га никада не дира. Истина је, као и обично, негдје између, али много мање драматична него што се прича.

Страх који се преноси генерацијама

Прича о “обавезном гашењу” бојлера потиче из времена када инсталације нису биле ни близу онога што су данас. Тада је ризик од струјног удара био реалан, посебно у купатилима без адекватног уземљења. Тај страх се пренио, али су се услови у међувремену промијенили.

Код исправних, модерних инсталација, уз добро уземљење и осигураче који реагују на вријеме, ризик током туширања је практично сведен на минимум. Другим ријечима, ако је систем урађен како треба, бојлер који ради није пријетња.

Проблем настаје тамо где инсталације нису провјераване годинама. У таквим ситуацијама, питање више није да ли бојлер треба гасити, већ да ли је цијели систем безбједан.

Гасити или оставити укључен, шта заправо има смисла?

Друга дилема која се стално врти јесте новац. Да ли се штеди ако се бојлер стално пали и гаси или је боље да ради континуирано.

Истина је прилично приземна. Искључивање може донијети одређену уштеду, али она није велика. Говоримо о разлици која постоји, али неће вам преполовити рачун. С друге стране, стално гашење и паљење значи да ћете чекати да се вода поново загреје, што је реално непрактично у свакодневном животу.

Код старијих бојлера, то додатно оптерећује уређај. Код новијих, разлика је још мања, јер су изолације боље, па топлота спорије “бјежи”.

Све се своди на навику и ритам живота, не на неко универзално правило.

Гдје људи заправо гријеше?

Највећа грешка није ни то да ли гасите бојлер, ни колико често. Грешка је што се инсталације не провјеравају, што се бојлер не одржава и што се годинама игноришу ситни сигнали да нешто није у реду.

Каменац, дотрајали гријачи, лоши каблови, то су ствари које праве проблем, не чињеница да ли сте га оставили укљученог док се туширате.

Управо зато, кључ безбједности није у прекидачу, већ у одржавању.

Реалност без панике

Ако имате исправан бојлер, добро уземљење и инсталацију која није из прошлог века, нема потребе да панично гасите уређај сваки пут када улазите под туш.

Ако то радите из навике, у реду. Ако то радите из страха, вријеме је да разумијете зашто је тај страх настао и колико је данас реалан.

На крају, бојлер није непријатељ. Али неодржаван систем јесте, преноси Она.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

