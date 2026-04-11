Да ли се на Велику суботу пере веш и чисти кућа?

Како се приближава Ускрс, многи се питају да ли је на Велику суботу примјерено обављати свакодневне кућне послове, попут чишћења дома, сређивања дворишта или прања веша, или би све обавезе требало завршити раније и празник дочекати у миру.
Велика субота није обиљежена црвеним словом у црквеном календару, али има велики значај јер представља посљедњи дан Ускршњег поста пред Ускрс. Управо зато се у многим домовима приводе крају припреме за празничну трпезу, а бројне домаћице покушавају да заврше и оно што је остало од кућних обавеза из претходних дана.
Прање веша, чишћење куће и пеглање послови су за које многе запослене жене током радне седмице немају довољно времена, па се често поставља питање да ли је прикладно да се они обављају баш на овај дан.
Према народном вјеровању, на Велику суботу наше баке и прабаке нису прале веш на руке, нити су се бавиле шивењем, плетењем и везењем. Сматрало се да онај ко се тог дана прихвати ручних радова од себе одбија срећу и напредак.
Иза таквих обичаја постојало је и практично објашњење. Жене су некада лакше распоређивале обавезе прије празника, па су могле да организују посао тако да уочи Ускрса више времена посвете завршним припремама и дочеку празника.
За разлику од ручних радова, на Велику суботу било је дозвољено чишћење куће, припрема ускршње трпезе и фарбање јаја. Када би завршиле послове у кући и припремиле све што је потребно за празник, домаћице су сређивале и двориште.
Циљ је био да породица Ускрс дочека у уредном и чистом дому, са сређеним двориштем и богатом трпезом, онако како доликује највећем хришћанском празнику.
У савременим околностима већина свештеника сматра да прање веша у веш-машини на Велику суботу није гријех, управо зато што се тај посао више не обавља ручно, као некада. Ипак, препорука је да се такве обавезе заврше до поподневних сати, како би породица у миру и свечаној атмосфери дочекала Ускрс.
С друге стране, оно од чега би, према обичајима и савјетима, требало да се уздржимо до завршетка ускршњих празника јесу пеглање и све врсте ручних радова.
Завршно чишћење куће и сређивање дворишта не само да се не сматрају непримјереним, већ се често и препоручују. Суштина је да празник буде дочекан у реду, миру и достојанственој атмосфери, са уређеним домом и припремљеном трпезом, преноси Курир.
