Какво вријеме ће бити на Васкрс и у наредним данима

"Само локално у брдско планинским пред‌јелима од запада ка истоку је могућа пролазна слаба киша. Вјетар слаб до умјерен, у другом дијелу дана на сјеверу и појачан источни и сјевероисточни, а у Херцеговини јужни. Минимална температура ваздуха од три до девет, у вишим пред‌јелима од минус два. Максимална температура ваздуха од 18 до 23, у вишим пред‌јелима од 14", стоји у прогнози.

Понед‌јељак, 13. април

У понед‌јељак се очекује промјенљиво облачно са сунчаним периодима и топло.

"Послијеподне развој облачности доноси локално кишу и пљускове праћене грмљавином. Минимална температура ваздуха од пет до 10, у вишим пред‌јелима од два степена. Максимална температура ваздуха од 19 до 25, у вишим пред‌јелима од 16 степени Целзијусових", истичу они.

Уторак, 14. април

Претежно до потпуно облачно и свјежије вријеме са повременом кишом очекује се у уторак.

"Локално ће бити и пљускова праћених грмљавином. Минимална температура ваздуха од шест до 12, у вишим пред‌јелима од три степена. Максимална температура ваздуха од 13 до 19, на сјевероистоку и југу до 21, у вишим пред‌јелима од десет степени", наводе метеоролози.

Сриједа, 15. април

Промјенљиво до претежно облачно вријеме очекује се у сриједу, а према најавама метеоролога, повремено ће бити и слаба киша.

"Минимална температура ваздуха од седам до 13, у вишим пред‌јелима од четири. Максимална температура ваздуха од 10 на западу до 18 на истоку и југу, у вишим пред‌јелима на западу од шест степени", истичу они.