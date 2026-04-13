Logo
Large banner

Колико дуго смијете да једете кувана јаја послије Васкрса?

Аутор:

АТВ
13.04.2026 14:41

Коментари:

0
Плетена чинија са васкршњим јајима на слами.
Фото: Pexels/Nicky Pe

Послије Васкрса, фрижидер у већини домова изгледа исто, кутије пуне тврдо куваних јаја које нико више не броји. И ту настаје проблем. Навика да "ништа не бацамо" често иде директно против здравља, а јетра је међу првима која трпи посљедице лоше хране.

Тврдо кувана јаја јесу практична, хранљива и заситна, али нису вјечна. Управо супротно, спадају у намирнице које врло брзо могу постати ризичне ако се не чувају како треба.

Колико дуго су безбједна и гд‌је већина гријеши

Ако су остала у љусци и све вријеме била у фрижидеру, тврдо кувана јаја могу да трају до седам дана. То је максимум, не препорука за развлачење. Све преко тога већ улази у зону ризика, без обзира на то што "изгледају нормално".

Ако сте их већ ољуштили, правило је још строже, треба их појести исти дан. Све остало је коцкање које нема смисла.

Грешка коју многи праве је остављање јаја на собној температури. Кувана јаја не смију да стоје напољу дуже од два сата. Ако је напољу топло, тај рок се скраћује на један сат. Послије тога, бактерије крећу да се размножавају брже него што мислите, и тада већ причамо о реалном ризику за стомак, али и оптерећењу за јетру.

Како да препознате да су јаја за бацање

Не треба вам никаква наука. Покварено јаје се осјети чим га отворите. Тај карактеристичан мирис сумпора није нешто што можете да промашите.

Ако нисте сигурни колико дуго стоји, нема размишљања, баца се. Нема "ма добро је још", нема "појешћу па шта буде". То је та тачка гд‌је људи најчешће погријеше.

Замрзавање такође није опција. Тврдо кувана јаја губе структуру и постају нејестива, а квалитет иде низбрдо одмах.

На крају, правило је једноставно и брутално искрено, ако постоји и најмања сумња, не једе се. Није вриједно ни стомака ни јетре, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Васкрс

Васкршња јаја

Савјети

ускрс

здравље

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner