Да ли је Ђоковић завршио са тенисом? Ево шта каже најбољи тенисер свих времена

Чести су примјери у спорту да је особа потпуно другачија на терену и ван њега, али са Новаком Ђоковићем то није случај.

- На терену и ван њега, то је иста особа. Ако нешто изнутра није у реду, то се види у мом тенису, нема никакве сумње у то. За мене је проналажење те равнотеже дошло кроз холистички приступ и прихватање да сам човјек. Правим грешке, имам слабости и то је у реду - рекао је Новак.

Услиједила је и важна порука.

- Да бисте били снажни, храбри и успјешни, морате себи дозволити и да будете рањиви - истакао је српски ас.

Објаснио је шта га покреће да изађе на терен.

- Оно што ме покреће је прије свега љубав према игри. Тенис је мој живот толико дуго и и даље уживам у сваком тренутку на терену. Волим такмичење, волим изазов и и даље се осјећам снажно и способно да се носим са млађим играчима - то је велики дио забаве за мене - истакао је Новак.

Као и многим интервјуима до сада, Новак је као круну каријере издвојио освајање злата за Србију.

- Олимпијско злато је био мој животни сан. Учествовао сам чак четири пута на Олимпијским играма и дуго је та медаља недостајала. Побиједити у Паризу, са 37 година, представљајући Србију, без сумње је један од највећих тренутака моје каријере. Стајати тамо, пјевати химну, држати златну медаљу - то је осјећај који остаје заувијек, не само у јсећању већ у цијелом тијелу. Никада раније нисам доживио такве емоције на тениском терену. Сузе су само потекле, природно. Било је врло чисто, врло снажно - рекао је Новак.

Међутим, чак ни послије злата није понестало мотивације.

- Али не осјећам да сам "завршио" тенис. Моја мотивација да наставим да играм долази из љубави према игри, из такмичења и из жеље да изазовем самог себе - рекао је Новак.

За припрему му је сада потребно много више од физичког тренинга.

- У овој фази каријере припрема није само у томе да тренирам више. Ради се о томе да тренирам паметније, слушам своје тијело и обезбиједим да будем на најбољем нивоу физички и ментално како бих могао да се такмичим на највишем нивоу - појаснио је најбољи свих времена.

У посљедње вријеме често је наглашавао колико му фали да проводи вријеме са породицом.

- То је један од највећих изазова - пронаћи прави баланс између тениса и породичног живота, посебно како моја дјеца расту и имају школске обавезе, па не могу да путују са мном као раније - рекао је Ђоковић.

Успјесима на терену сада жели да мотивише и дјецу.

- Када сам на терену, мотивисан сам не само да побиједим, већ и да дам примјер - да им покажем вриједности као што су посвећеност, отпорност и љубав према ономе што радиш. Та мотивација је веома снажна и веома лична - нагласио је Ноле и рекао да му је тенис и даље важан, али му није све.

За крај је додатно појаснио из чега долази мотивација.

- На крају се све своди на љубав и игру. Када заиста волиш оно што радиш, престајеш да будеш опсједнут резултатом и почињеш више да уживаш у процесу. А када уживаш у процесу, тада можеш у потпуности да се изразиш и достигнеш свој потенцијал - закључио је најбољи тенисер свих времена, а преноси Спутњик.

Новак је послије прескакања Мајамија одлучио да не игра ни у Монте Карлу, а први наредни турнир могао би да му буде мастерс у Мадриду.