Logo
Large banner

Да ли је Ђоковић завршио са тенисом? Ево шта каже најбољи тенисер свих времена

Аутор:

АТВ
13.04.2026 16:53

Коментари:

0
Да ли је Ђоковић завршио са тенисом? Ево шта каже најбољи тенисер свих времена
Фото: Tanjug/AP/Dar Yasin

Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, у интервјуу за аустралијски "Есквајер" открио је да и даље има жељу за игром и да се не осјећа као да је завршио са тенисом.

Чести су примјери у спорту да је особа потпуно другачија на терену и ван њега, али са Новаком Ђоковићем то није случај.

- На терену и ван њега, то је иста особа. Ако нешто изнутра није у реду, то се види у мом тенису, нема никакве сумње у то. За мене је проналажење те равнотеже дошло кроз холистички приступ и прихватање да сам човјек. Правим грешке, имам слабости и то је у реду - рекао је Новак.

Услиједила је и важна порука.

- Да бисте били снажни, храбри и успјешни, морате себи дозволити и да будете рањиви - истакао је српски ас.

Објаснио је шта га покреће да изађе на терен.

- Оно што ме покреће је прије свега љубав према игри. Тенис је мој живот толико дуго и и даље уживам у сваком тренутку на терену. Волим такмичење, волим изазов и и даље се осјећам снажно и способно да се носим са млађим играчима - то је велики дио забаве за мене - истакао је Новак.

Као и многим интервјуима до сада, Новак је као круну каријере издвојио освајање злата за Србију.

- Олимпијско злато је био мој животни сан. Учествовао сам чак четири пута на Олимпијским играма и дуго је та медаља недостајала. Побиједити у Паризу, са 37 година, представљајући Србију, без сумње је један од највећих тренутака моје каријере. Стајати тамо, пјевати химну, држати златну медаљу - то је осјећај који остаје заувијек, не само у јсећању већ у цијелом тијелу. Никада раније нисам доживио такве емоције на тениском терену. Сузе су само потекле, природно. Било је врло чисто, врло снажно - рекао је Новак.

Међутим, чак ни послије злата није понестало мотивације.

- Али не осјећам да сам "завршио" тенис. Моја мотивација да наставим да играм долази из љубави према игри, из такмичења и из жеље да изазовем самог себе - рекао је Новак.

За припрему му је сада потребно много више од физичког тренинга.

- У овој фази каријере припрема није само у томе да тренирам више. Ради се о томе да тренирам паметније, слушам своје тијело и обезбиједим да будем на најбољем нивоу физички и ментално како бих могао да се такмичим на највишем нивоу - појаснио је најбољи свих времена.

У посљедње вријеме често је наглашавао колико му фали да проводи вријеме са породицом.

- То је један од највећих изазова - пронаћи прави баланс између тениса и породичног живота, посебно како моја дјеца расту и имају школске обавезе, па не могу да путују са мном као раније - рекао је Ђоковић.

Успјесима на терену сада жели да мотивише и дјецу.

- Када сам на терену, мотивисан сам не само да побиједим, већ и да дам примјер - да им покажем вриједности као што су посвећеност, отпорност и љубав према ономе што радиш. Та мотивација је веома снажна и веома лична - нагласио је Ноле и рекао да му је тенис и даље важан, али му није све.

За крај је додатно појаснио из чега долази мотивација.

- На крају се све своди на љубав и игру. Када заиста волиш оно што радиш, престајеш да будеш опсједнут резултатом и почињеш више да уживаш у процесу. А када уживаш у процесу, тада можеш у потпуности да се изразиш и достигнеш свој потенцијал - закључио је најбољи тенисер свих времена, а преноси Спутњик.

Новак је послије прескакања Мајамија одлучио да не игра ни у Монте Карлу, а први наредни турнир могао би да му буде мастерс у Мадриду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Новак Ђоковић

тенис

Пензија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новак Ђоковић

Тенис

Јаник Синер донио добре вијести за Ђоковића

2 д

0
Карлос Алкараз, шпански тенисер

Тенис

Алкараз учинио оно што нису успјели Ђоковић, Федерер и Надал

2 д

0
Ђоковићи опет изгубили турнир

Тенис

Ђоковићи опет изгубили турнир

4 д

1
Посебан опроштај Новака Ђоковића од Душка Вујошевића: Подијелио његову култну изјаву, желио да сви опет чују

Кошарка

Посебан опроштај Новака Ђоковића од Душка Вујошевића: Подијелио његову култну изјаву, желио да сви опет чују

4 д

0

Више из рубрике

Јаник Синер

Тенис

Синер скинуо скалп Алкаразу, а с њим и круну

23 ч

0
Јаник Синер

Тенис

Синер савладао Зверева за пласман у финале Монте Карла

1 д

0
Новак Ђоковић

Тенис

Јаник Синер донио добре вијести за Ђоковића

2 д

0
Карлос Алкараз, шпански тенисер

Тенис

Алкараз учинио оно што нису успјели Ђоковић, Федерер и Надал

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

11

Скандал тресе Шпанију: Подигнута оптужница против супруге Педра Санчеза

17

01

Уз овај заборављени трик наших бака имаћете саксије пуне цвијећа

16

53

Да ли је Ђоковић завршио са тенисом? Ево шта каже најбољи тенисер свих времена

16

53

Бивши батлер открио како се Ендру понашао иза затворених врата: "Нико није хтио да буде у његовој близини"

16

50

Трамп: Ако ирански бродови приђу блокади, биће уништени

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner