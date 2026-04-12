Синер скинуо скалп Алкаразу, а с њим и круну

Италијански тенисер Јаник Синер освојио је Мастерс у Монте Карлу и тако се вратио на прво мјесто АТП листе. Он је шпанском тенисеру Карлосу Алкаразу скинуо скалп, а с њим и круну.
Синер је у финалу савладао браниоца титуле и великог ривала, Карлоса Алкараса, резултатом 7:6 (5), 6:3.
Јанику је ово прва титула на шљаци на турниру из серије 1.000 – донијела му је повратак на чело каравана. У понедјељак ће започети 67. недјељу као број 1.
Синер је наставио и доминацију на Мастерсима, пошто му је ово четврта узастопна титула, након Берсија, Индијан Велса и Мајамија.
Италијан је у оба сета успијевао да врати брејк, преокрене и напослијетку смањи на 7-10 у укупном међусобном скору.
Карлитос није боље могао да започне сусрет, брејком, међутим, већ у наредном гему Италијан се вратио.
Био је Јаник сигурнији како се први сет ближио крају, али није успијевао да искористи брејк лопте, укупно четири.
Први период, који је трајао 74 минута, морао је да буде ријешен послије тај-брејка, у ком драме није изостало.
Синер је први направио мини-брејк, повео са 5:2, потом стигао и до двије сет лопте. Услиједио је промашен зицер Јаника, али и дупла сервис грешка Алкараса, којом је сет био окончан.
Почетак другог сета подсјетио је на уводни, пошто је Алкарас искористио брејк лопту у трећем гему. Био је то сјајан трк и пасинг-шот по паралели из форхенда, преноси "Б92".
Упркос вођству, било је јасно да Алкарас није на нивоу. Услиједили су маратонски сервис гемови Шпанца.
Некако је успио да потврди брејк, спасивши двије брејк лопте, искористивши шесту гем лопту за 3:1.
Ипак, Синер и у сљедећем сервис гему ривала притиска. Трећу брејк шансу је материјализовао послије грешке Карлоса из дроп-шота.
На томе се Италијан није зауставио, направио је још један брејк и фуриозном, са пет гемова у низу ријешио ово финале.
