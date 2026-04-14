Руководство Српске сутра у Београду са Вучићем

Аутор:АТВ
Коментари:1
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је да би руководство Републике Српске сутра требало да дође у посјету Београду.
Вучић је навео да би у Београд требало да дођу новоизабрани предсједник Републике Српске Синиша Каран и, како претпоставља, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник СНСД-а Милорад Додик.
- Желимо да провјеримо шта је то што смо радили претходних три до четири мјесеца и да убрзамо све што је потребно - рекао је Вучић новинарима у Београду.
Он је указао да се свијет налази у турбулентном периоду и да ће бити немогуће избјећи економску кризу у свијету која ће бити једна од најтежих.
