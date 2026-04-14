РиТЕ Угљевик: Потписан уговор о измирењу обавеза

Аутор:

АТВ
14.04.2026 11:21

Потписан уговор о измирењу обавеза између РиТЕ Угљевик у предузећа "Електрогосподарство Словеније".
У Руднику и термоелектрани "Угљевик" данас је потписан уговор о измирењу обавеза по арбитражним одлукама према предузећу "Електрогосподарство Словеније", чиме се обуставља арбитражни поступак у Вашингтону.

Ово је трећи уговор којим се испуњавају све обавезе, те дефинишу и наредни кораци обустављања арбитражног поступка пред Међународним центром за рјешавање инвестиционих спорова у Вашингтону који се води између "Електрогосподарства Словеније" и БиХ, поводом самоуправних споразума у вези са изградњом Термоелектране "Угљевик".

Уговор су потписали директор "Електрогосподарства Словеније" Дарко Крамар и директор "Електропривреде Републике Српске" Лука Петровић.

Потписивању уговора присуствовали су министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић, као и представници РиТЕ "Угљевик".

