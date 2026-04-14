Како искористити кувана јаја након Васкрса: Идеје за укусне оброке

АТВ
14.04.2026 10:56

Фото: Zsolt Bodnár/Pexels

Ако вам је након Васкрса остало много куваних јаја, не брините – постоји много начина да их укусно искористите.

Ево приједлога за јела која укључују кувана јаја, од предјела до главних оброка.

1. Руска салата

Један од најпознатијих начина да се искористе кувана јаја. У комбинацији са грашком, мрквом, кромпиром, киселим краставчићима и мајонезом, ова салата је увијек добар избор.

2. Пуњена јаја

Пресијеците кувана јаја на пола, извадите жуманца и направите фил од мајонеза, сенфа и зачина. По жељи додајте туњевину, авокадо или ситно сјецканог младог лука. Фил вратите у бјеланца и служите као предјело.

3. Ролат са јајима и шпинатом

Направите слани ролат од јаја, шпината и крем сира, а у средину ставите цијела кувана јаја. Када се ролат исијече, добијате декоративне шните које су одличне за послужење гостима.

4. Сендвичи са јајима и сенфом

Кувана јаја исјецкајте или изгњечите, помијешајте са мало сенфа и мајонеза, па намажите на тост или хљеб. Можете додати и салату, ротквице или шунку.

5. Мусака са јајима

У слојевима слажите кромпир, мљевено месо и сјецкана кувана јаја. Прелијте умућеним јајима и павлаком, па запеците у рерни. Јело је заситно и може се јести и сутрадан.

6. Слана пита са јајима и сиром

Направите фил од сјецканих куваних јаја, сира и павлаке. Ставите између кора за питу и испеците. Укусно је и док је топло и хладно.

7. Кари салата са јајима и пилетином

Кувана јаја и барена пилетина исјечени на коцкице, помијешани са павлаком, јогуртом, мало карија и зачинског биља – добијате освјежавајућу салату са благим егзотичним укусом.

8. Запечена јаја са сиром и сланином

У ватросталну посуду ставите сјецкана кувана јаја, прелијте павлаком, поспите ренданим сиром и комадићима сланине, па запеците. Брзо и веома укусно јело.

9. Чорба од шпината са јајима

Кувана јаја исјецкајте и додајте у крем чорбу од шпината. Осим што је здрава, чорба добија пунији укус и додатну текстуру.

10. Ћуфтице од јаја

Кувана јаја ситно исјецкајте, помијешајте са презлама, зачинима и једним јајетом. Обликујте куглице и испржите их у тави. Хрскаве споља, мекане изнутра.

11. Салата од кромпира и јаја

Кувани кромпир и јаја, црвени или млади лук, кисели краставци и дресинг од павлаке и мајонеза чине класичну, а веома укусну салату, преноси Стил.

