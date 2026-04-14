Како искористити кувана јаја након Васкрса: Идеје за укусне оброке

Аутор:АТВ
Ако вам је након Васкрса остало много куваних јаја, не брините – постоји много начина да их укусно искористите.
Ево приједлога за јела која укључују кувана јаја, од предјела до главних оброка.
Један од најпознатијих начина да се искористе кувана јаја. У комбинацији са грашком, мрквом, кромпиром, киселим краставчићима и мајонезом, ова салата је увијек добар избор.
Пресијеците кувана јаја на пола, извадите жуманца и направите фил од мајонеза, сенфа и зачина. По жељи додајте туњевину, авокадо или ситно сјецканог младог лука. Фил вратите у бјеланца и служите као предјело.
Направите слани ролат од јаја, шпината и крем сира, а у средину ставите цијела кувана јаја. Када се ролат исијече, добијате декоративне шните које су одличне за послужење гостима.
Кувана јаја исјецкајте или изгњечите, помијешајте са мало сенфа и мајонеза, па намажите на тост или хљеб. Можете додати и салату, ротквице или шунку.
У слојевима слажите кромпир, мљевено месо и сјецкана кувана јаја. Прелијте умућеним јајима и павлаком, па запеците у рерни. Јело је заситно и може се јести и сутрадан.
Направите фил од сјецканих куваних јаја, сира и павлаке. Ставите између кора за питу и испеците. Укусно је и док је топло и хладно.
Кувана јаја и барена пилетина исјечени на коцкице, помијешани са павлаком, јогуртом, мало карија и зачинског биља – добијате освјежавајућу салату са благим егзотичним укусом.
У ватросталну посуду ставите сјецкана кувана јаја, прелијте павлаком, поспите ренданим сиром и комадићима сланине, па запеците. Брзо и веома укусно јело.
Кувана јаја исјецкајте и додајте у крем чорбу од шпината. Осим што је здрава, чорба добија пунији укус и додатну текстуру.
Кувана јаја ситно исјецкајте, помијешајте са презлама, зачинима и једним јајетом. Обликујте куглице и испржите их у тави. Хрскаве споља, мекане изнутра.
Кувани кромпир и јаја, црвени или млади лук, кисели краставци и дресинг од павлаке и мајонеза чине класичну, а веома укусну салату, преноси Стил.
