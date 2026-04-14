Logo
Large banner

Пацијент ударио доктора у болници: Био незадовољан третманом?

Аутор:

АТВ
14.04.2026 10:19

Коментари:

0
дијете код доктора
Фото: Unsplash

Љекар запослен на врањској Хирургији добио је ударац од пацијента из Бујановца који је био незадовољан, према сазнањима, "љекарским третманом".

Наиме, према сазнањима Блица, пацијент из Бујановца дошао је у ЗЦ Врање, због прегледа и незадовољан третманом, доктора ударио по лицу.

Остали пацијенти су чули свађу, те наводне ријечи Бујановчанина, “Ко ће сада да га оперише“.

Наложено је подношење кривичне пријаве у редовном поступку, због дјела “напад на запослено лице у здравственој установи”.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

болница

инцидент

пацијент

Доктор

физички напад

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner