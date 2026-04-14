Огласила се полиција о беживотном тијелу пронађеном у шахту

14.04.2026 09:51

Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Полицијској управи Приједор синоћ је пријављено да је у шахту пронађено беживотно тијело мушкарца, потврђено је из ове Управе.

Из полиције наводе да је увиђај на лицу мјеста извршен, те да прве информације указују на то да у овом случају нема елемената кривичног дјела.

"Увиђајем на лицу мјеста нису пронађени трагови који би упућивали на постојање елемената кривичног дјела, а идентификацијом је утврђено да се ради о лицу из Приједора", саопштено је из Полицијске управе Приједор.

