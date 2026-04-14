Венс: Иран је сада на потезу, од Техерана зависи даљи развој сукоба на Блиском истоку

Аутор:АТВ
Амерички потпредсједник Џеј Ди Венс изјавио је да је "лопта сада у дворишту Ирана" након застоја у мировним преговорима уз посредовање Пакистана, и одбацио је наводе да су разговори у Исламабаду били неуспјешни, истичући да је постигнут "велики напредак".
У интервјуу за Фокс њуз, Венс је рекао да Иран има одлучујућу улогу у даљем развоју ситуације у сукобу на Блиском истоку.
- Питате ме шта ће даље да се дешава, а ја мислим да ће Иранци одлучити о томе шта ће се даље дешавати - рекао је Венс у емисији "Специјални извјештај".
Венс је напоменуо да су САД и даље у предности, иако је наредни потез на Ирану.
- Ми имамо војну предност. Сада имамо додатни економски притисак који примјењујемо на њих кроз блокаду коју смо наметнули на њихову нафту која излази из Ормуског мореуза - рекао је Венс.
Додао је да САД имају "више адута".
- Имамо моћ и видЈећемо шта ће Иранци урадити са тим - поручио је.
Он је истакао да су вођени "добри разговори" протеклог викенда који су, како је навео, помогли да се разјасне приоритети САД, укључујући поновно отварање Ормуског мореуза, кључне међународне нафтне руте.
- Они су се помакли у нашем правцу, због чега мислим да бисмо могли да кажемо да имамо неке добре назнаке, али се нису помакли довољно - рекао је Венс говорећи о преговорима САД и Ирана у Исламабаду.
Појаснио је да су се ти разговори окончали јер ирански преговарачи нису могли да финализују договор, додајући да су преговори открили увид у то ко је главни за доношење одлука у Техерану.
- Ирански тим је морао да се врати у Техеран и да, било од врховног вође или неког другог, заправо добије одобрење за услове које смо поставили - рекао је Венс.
Он је навео и да Иранци покрећу економски тероризам против целог света, пошто су запретили сваком броду који се креће кроз Ормуски мореуз, а ту игру, каже Венс позивајући се на председника САД Доналда Трампа, "двоје могу да играју".
(Танјуг)
