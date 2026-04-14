Logo
Large banner

Почиње дводневна блокада теретног саобраћаја на границама

Аутор:

АТВ
14.04.2026 08:34

Коментари:

0
Фото: АМС РС

Блокада теретног саобраћаја на граничним прелазима Црне Горе почиње данас, 14. априла у десет сати, а из Удружења превозника су казали да им је Управа полиције одобрила протест на свим граничним прелазима, изузев у Луци Бар.

Како преноси РТЦГ блокада граничних прелаза за теретни саобраћај изузеће превоз лијекова, животиња и запаљивог материјала.

Блокада ће трајати до четвртка у десет сати.

Из Удружења су поручили да ће, уколико нам се не испуне захтјеви, покушати да продуже протест.

Дводневна блокада теретног саобраћаја организује се због мјера ЕУ да се смањи временски рок боравка у државама Уније, како је раније саопштило Удружење превозника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

превозници

Блокада граница превозници

Црна Гора

Стање на границама

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner