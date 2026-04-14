Почиње дводневна блокада теретног саобраћаја на границама

Аутор:АТВ
Коментари:0
Блокада теретног саобраћаја на граничним прелазима Црне Горе почиње данас, 14. априла у десет сати, а из Удружења превозника су казали да им је Управа полиције одобрила протест на свим граничним прелазима, изузев у Луци Бар.
Како преноси РТЦГ блокада граничних прелаза за теретни саобраћај изузеће превоз лијекова, животиња и запаљивог материјала.
Блокада ће трајати до четвртка у десет сати.
Друштво
Никуда без кишобрана: Данас пљускови са грмљавином
Из Удружења су поручили да ће, уколико нам се не испуне захтјеви, покушати да продуже протест.
Дводневна блокада теретног саобраћаја организује се због мјера ЕУ да се смањи временски рок боравка у државама Уније, како је раније саопштило Удружење превозника.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
09
06
08
54
08
50
08
44
08
38
Тренутно на програму