Никуда без кишобрана: Данас пљускови са грмљавином

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити облачно и свјежије уз повремену кишу, а на југу су могући локално јачи пљускови са грмљавином.
Највише падавина се очекује на југу и западу, док ће на истоку бити слабе и повремене, а до увече киша ће престати у већини предјела, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умјерен југоисточни и источни вјетар, у Херцеговини ујутру јак.
Највиша дневна температура биће од 13 до 19, на југу до 23 степена Целзијусова, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура измјерена у 7.00 часова: Чемерно осам, Хан Пијесак и Бихаћ девет, Нови Град и Бјелашница десет, Вишеград, Приједор и Зеница 11, Бањалука, Добој, Мркоњић Град, Рибник, Рудо и Соколац 12, Бијељина, Билећа, Тузла и Сарајево 13, Требиње и Мостар 15 и Фоча 17 степени Целзијусових.
