Почињу мировни преговори Тел Авива и Бејрута

АТВ
14.04.2026 08:25

Призори након америчко-израелског напада на Иран.
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Израелски и либански амбасадори у Сједињеним Државама, Јехиел Лајтер и Нада Хамадех Моавад, разговараће данас у Вашингтону о могућем мировном споразуму између двије земље, саопштено је из Стејт департмента.

Разговорима ће присуствовати амерички државни секретар Марко Рубио.

Занимљивости

Дневни хороскоп за 14. април: Шта нам звијезде доносе данас?

- Током разговора, Израел настоји да постигне разоружање терористичког покрета Хезболах, као и да успостави мир између двије државе. С друге стране, Либан инсистира на хитном прекиду ватре - наводи се у саопштењу.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Беба

Друштво

У Српској рођено 14 беба

1 ч

0
Дарко Лазић

Сцена

Емотивне ријечи Дарка Лазића: ''Још чекам да се појавиш брате мој..''

1 ч

0
Саобраћајни колапс на Лаушу. Аутобус и два аута се једва мимоилазе.

Бања Лука

Лауш под лупом: Бахата вожња и лоша инфраструктура угрожавају пјешаке

1 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Погинуо са другом на Васкрс: Од родитеља добио аутомобил вриједан 100.000 евра који их је одвео у смрт

1 ч

0

Више из рубрике

Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Погинуо са другом на Васкрс: Од родитеља добио аутомобил вриједан 100.000 евра који их је одвео у смрт

1 ч

0
Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.

Свијет

Пакистан предлаже још једну рунду преговора између САД и Ирана

2 ч

0
Анализа мађарских избора у студија АТВ-а, на слици су Дејан Рауш и Андреа Јаглица

Свијет

Анализа избора у Мађарској: Шта је пресудило и какав ће бити распоред у Парламенту?

11 ч

0
Стигло упозорење из Техерана: Амерички бродови ће бити послати на дно мора

Свијет

Стигло упозорење из Техерана: Амерички бродови ће бити послати на дно мора

12 ч

0

Додик: Саучешће Херцогу и Нетанјахуу поводом Дана сјећања на мученике холокауста

Инцидент на Кипру: Снаге кипарских Турака упале у зону раздвајања

НБА лига јавно признала да је Никола Јокић најбољи

Мртав пијан прије 10 ујутру: Полиција зауставила возача, а онда услиједио шок

Снажан земљотрес погодио Русију

