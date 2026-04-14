Почињу мировни преговори Тел Авива и Бејрута

Израелски и либански амбасадори у Сједињеним Државама, Јехиел Лајтер и Нада Хамадех Моавад, разговараће данас у Вашингтону о могућем мировном споразуму између двије земље, саопштено је из Стејт департмента.
Разговорима ће присуствовати амерички државни секретар Марко Рубио.
- Током разговора, Израел настоји да постигне разоружање терористичког покрета Хезболах, као и да успостави мир између двије државе. С друге стране, Либан инсистира на хитном прекиду ватре - наводи се у саопштењу.
(СРНА)
