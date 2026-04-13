Анализа избора у Мађарској: Шта је пресудило и какав ће бити распоред у Парламенту?

13.04.2026 21:46

Анализа мађарских избора у студија АТВ-а, на слици су Дејан Рауш и Андреа Јаглица
Гласови се још броје, резултати још нису званични. Па ипак, пораз је признат - побједа је проглашена. Уколико не буде вансеријског расплета и политичке гимнастике, Странка поштовања и слободе, познатија као Тиса, саставиће нову Владу Мађарске и у сљедеће 4 године у Парламенту суверено одлучивати о будућности Мађара, али и о портрету Европе.

Актуелни премијер Виктор Орбан послије 16 година на власти у томе, бар званично - неће учествовати.

Предвођена Петер Мађаром, бившим чланом Фидеса и блиским сарадником Виктора Орбана, Тиса ће у Парламенту имати двотрећинску већину након што је на изборима освојила више од 53% гласова, значајно испред Фидеса који је добио повјерење око 38% гласача на изборима обиљеженим рекордном излазношћу од скоро 78%.

