Аутор:Кристина Секерез
Виктор Орбан још није рекао посљедњу ријеч у политици, тврди то Милорад Додик. Предсједник СНСД-а каже да су сви пројекти Републике Српске и Мађарске договорени с Орбановом Владом. У значајном обиму су већ и реализовани. Ако дође до прекида, биће то једнострано са мађарске стране.
"Ми смо увијек били на неки начин сами овдје, осим Србије, Русије, сада нове администрације у дијелу само. Имали смо увијек неолиберални свијет који је био против нас. Орбан је био ту глас разума. Желим да му пошаљем њему лично поруку да остајемо пријатељи и да желим што прије да се видим с њим и да разговарамо о томе како ћемо даље", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Готово пола милиона Мађара у дијаспори је жељело да гласа. Oд тога већи дио долази из сусједних земаља, највише из Румуније. На десетине хиљада Мађара живи и у Војводини. Они су гласали готово једногласно. 90 одсто пребројаних пристиглих гласова било је за Орбанову листу. Ипак, није било довољно. Орбанов пораз је велики губитак за Србију и Републику Српску, оцјена је аналитичара. Ипак, Српска заједница у Мађарској се нада доброј сарадњи и с новом Владом.
"Пракса таква и то је опште познато да Мађарска веома брине о својој дијаспори. Ако узмемо чињеницу да у Војводини живи око 60.000 Мађара и да ће се та пракса вјероватно и наставити, на бази реципроцитета се очекује да ће се та сарадња пренијети и на Србе у Мађарској. Међутим, још је рано било шта говорити. Сачекајмо да се формира Влада, па ћемо знати нешто више", каже Диана Ђурић, уредник ТВ Варош из Будимпеште
Оно што се већ зна јесте да Мађар неће водити исту политику као Орбан. Најавио је лојалност и Европској унији и НАТО-у. Мађари нису више жељели да буду црна овца унутар ЕУ. Жељели су нормализацију односа са Бриселом, али тек ће за неколико мјесеци видјети шта то у пракси значи, оцјена је Александра Павића.
„ЕУ је замрзла неколико милијарди евра у фондовима за Мађарску и сигурно да ће то бити услов да се пусте ти фондови да Мађарска буде кооперативна, што укључује и нове рунде санкција против Русије", каже Александар Павић, политиколог.
Такве планове би могао да им поремети рат у Ирану. Изазваће то озбиљну економску кризу. Тешко да ће се и цијене енергената вратити у нормалу. Тако ће, каже Павић, и ЕУ и Мађарска бити још више упућене на руске енергенте. Мађарска не може да побољша економску ситуацију ако нема приступ јефтиној енергетици. Тако да зависност према Русији остаје, тврди и Обрад Кесић.
"У том контексту онда значи да ће нова власт морати да постигне договор са Русијом да би гарантовала могућност да, не само одржи економску стабилност, него да и напредује што се тиче цјелокупне економске ситуације", рекао је Обрад Кесић, шеф Мисије БиХ при ЕУ.
Оно што би могло да остане јесте бодљикава жица којом је Мађарска опасала своју јужну границу.
"Јер уколико мигранти преплаве Мађарску, односно, уколико Мађарска буде без поговора испуњавала захтјеве Брисела, онда ће он веома брзо са својом Владом ући у проблеме", рекао је Предраг Ћеранић, декан Факултета безбједносних наука УНИБЛ.
Срби у региону, али и други народи који су се окретали ка Орбану као чувару традиционалних вриједности породице и друштва, поред безбједносних и економских прилика и посљедица због промјене власти у Мађарској, можда највише гледају у вриједносну димензију нових околности. Имајући у виду везе с бриселском администрацијом и много либералнији поглед на свијет новог мађарског лидера, питање је колико ће и да ли ће Будимпешта наставити да стоји на првој линији одбране од нових европских вриједности.
