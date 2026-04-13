Трамп: "Иран ме је контактирао. Желе договор, јако"

Аутор:

АТВ
13.04.2026 19:10

Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник САД Доналд Трамп рекао је у обраћању у Бијелој кући да Иран "веома жели да постигне споразум", и навео да су га контактирали "релевантни људи" ради договора. Поновио је да неће дозволити Техерану да развије нуклеарно оружје.

"Они желе споразум, заиста га желе. Иран неће имати нуклеарно оружје. Договорили смо се о много чему, али они се нису сложили са тим", рекао је Трамп, додајући да је "увјерен" да ће се на крају сложити.

Трамп је такође рекао да постоји могућност брзог рјешавања сукоба. Навео је да су га јутрос контактирали "релевантни људи" из Ирана у покушају да се постигне договор, преноси Б92

