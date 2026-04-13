Виктор Орбан се огласио дан након изборног пораза

Одлазећи мађарски премијер Виктор Орбан огласио се на друштвеним мрежама дан након пораза на парламентарним изборима и побједе партије Тиса Петера Мађара.
У видео снимку који је објавио на свом званичном Фејсбук профилу, Виктор Орбан је рекао да је више од 2 милиона 250 хиљада бирача подржало листу и кандидате Фидес-КДНП на јучерашњим изборима.
Према ријечима одлазећег премијера, национална страна, њихова политичка заједница, данас је оволика у Мађарској.
"Хвала свима који су нас подржали. Године 2014. године смо извојевали огромну изборну побједу уз подршку истог броја бирача, јуче је исто било довољно за пристојан наступ и пораз", рекао је Орбан, а преноси Телеграф.
Он је рекао да бирачи увијек могу да рачунају на њега.
"Фидес је најкохерентнија политичка заједница у Мађарској, деценијама вјерно служимо мађарском народу и наставићемо то да чинимо и у наредним годинама. Наш план је да заједно са нашим бирачима бранимо достигнућа националне стране, да се реорганизујемо у наредним недјељама, да одемо у сваку изборну јединицу и да окупимо наше волонтере, активисте и кандидате", рекао је Орбан.
Такође је најавио да ће се састанак посланичке групе одржати 28. априла.
"Рад почиње данас", поручио је Орбан.
