Виктор Орбан се огласио дан након изборног пораза

АТВ
13.04.2026 20:33

Председник Владе Мађарске Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Markus Schreiber), File

Одлазећи мађарски премијер Виктор Орбан огласио се на друштвеним мрежама дан након пораза на парламентарним изборима и побједе партије Тиса Петера Мађара.

У видео снимку који је објавио на свом званичном Фејсбук профилу, Виктор Орбан је рекао да је више од 2 милиона 250 хиљада бирача подржало листу и кандидате Фидес-КДНП на јучерашњим изборима.

Према ријечима одлазећег премијера, национална страна, њихова политичка заједница, данас је оволика у Мађарској.

"Хвала свима који су нас подржали. Године 2014. године смо извојевали огромну изборну побједу уз подршку истог броја бирача, јуче је исто било довољно за пристојан наступ и пораз", рекао је Орбан, а преноси Телеграф.

Он је рекао да бирачи увијек могу да рачунају на њега.

"Фидес је најкохерентнија политичка заједница у Мађарској, деценијама вјерно служимо мађарском народу и наставићемо то да чинимо и у наредним годинама. Наш план је да заједно са нашим бирачима бранимо достигнућа националне стране, да се реорганизујемо у наредним недјељама, да одемо у сваку изборну јединицу и да окупимо наше волонтере, активисте и кандидате", рекао је Орбан.

Такође је најавио да ће се састанак посланичке групе одржати 28. априла.

"Рад почиње данас", поручио је Орбан.

Прочитајте више

Виктор Орбан се обраћа својим присталицама на предизборном митингу

Свијет

"Орбан још није рекао посљедњу ријеч"

1 ч

6
Петер Мађар

Свијет

Да ли ће Петер Мађар сарађивати са Москвом?

6 ч

0
Додик: Орбан још није рекао посљедњу ријеч у политици

Република Српска

Додик: Орбан још није рекао посљедњу ријеч у политици

10 ч

30
Избори у Мађарској, дјевојка убацује гласачки листић у кутију, објављени први резултати

Свијет

Објављени резултати на основу 97 одсто гласова: Тиса освојила 138 мjеста у парламенту

12 ч

0

Више из рубрике

Специјална војна операција У Украјини

Свијет

Небензја: ЕУ се спрема за велики рат против Русије

1 ч

0
Виктор Орбан се обраћа својим присталицама на предизборном митингу

Свијет

"Орбан још није рекао посљедњу ријеч"

1 ч

6
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: "Иран ме је контактирао. Желе договор, јако"

2 ч

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Свијет

Америка распоредила 15 ратних бродова, почела блокада Ормуског мореуза

3 ч

0

