Мртав пијан прије 10 ујутру: Полиција зауставила возача, а онда услиједио шок

АТВ
14.04.2026 08:44

Фото: МУП Хрватске

Хрватска полиција зауставила је пијаног возача, а након алкотестирања одведен је у станицу.

Мушкарац је возио под дејством алкохола са 3,32 промила у крви.

Полицијски службеници свакодневно сусрећу са негативним рекордерима када је ријеч о возачима који управљају возилом под дејством алкохола, али овај возач којег је хрватска полиција зауставила на подручју Врлике спада у изузетке када се говори о степену алкохолисаности.

"Возач се налазио у тешко пијаном стању, које граничи са несвјесним стањем и алкохолном комом. У оваквом стању, да га полицијски службеници нису зауставили и искључили из саобраћаја, могао је изазвати тешку саобраћајну несрећу, убити себе и друге учеснике. Измјерена концентрација сама по себи је опасна по живот особе, а 55-годишњак је, након што се довео у овакво стање, сео за волан возила", наводи се.

Наиме, полицајци у суботу ујутру, око 9.50, у мјесту Гарјак зауставили возило којим је управљао 55-годишњи мушкарац. Полицијски службеници су утврдили да се налази у видно алкохолисаном стању, а када је алкотестиран, измерена му је концентрација од 3,32 промила.

Zemljotres

Свијет

Снажан земљотрес погодио Русију

Мушкарац је одведен у полицијску станицу, гдје је задржан до отрежњења, а током вечери је изведен пред суд. Предложено је да му се одреди задржавање, с обзиром на то да је у оваквом психофизичком стању могао да изазове тешку саобраћајну несрећу, као и да му се изрекне казна затвора у трајању од 30 дана.

"Суд га је пустио на слободу, а одлуку о одговорности за почињени прекршај донеће накнадно", наводе из Полицијске управе преноси Информер.

Прочитајте више

Снажан земљотрес погодио Русију

Свијет

Снажан земљотрес погодио Русију

38 мин

0
Почиње дводневна блокада теретног саобраћаја на границама

Регион

Почиње дводневна блокада теретног саобраћаја на границама

42 мин

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Друштво

Никуда без кишобрана: Данас пљускови са грмљавином

50 мин

0
Призори након америчко-израелског напада на Иран.

Свијет

Почињу мировни преговори Тел Авива и Бејрута

51 мин

0

Више из рубрике

Почиње дводневна блокада теретног саобраћаја на границама

Регион

Почиње дводневна блокада теретног саобраћаја на границама

42 мин

0
Превозници протестују

Регион

Сутра почиње дводневна блокада теретног саобраћаја

12 ч

0
Срби избодени ножем у Хрватској: Познато како је дошло до ужаса

Регион

Срби избодени ножем у Хрватској: Познато како је дошло до ужаса

19 ч

0
Црногорска полиција пронашла је код мушкарца из Бара чији су иницијали А.Х. (60) око 4.000 кутија и 600 кесица фармацеутских производа без потребне документације.

Регион

Велика акција полиције: Црногорац шверцовао лијекове

22 ч

0

Додик: Саучешће Херцогу и Нетанјахуу поводом Дана сјећања на мученике холокауста

Инцидент на Кипру: Снаге кипарских Турака упале у зону раздвајања

НБА лига јавно признала да је Никола Јокић најбољи

Снажан земљотрес погодио Русију

