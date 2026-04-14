Мртав пијан прије 10 ујутру: Полиција зауставила возача, а онда услиједио шок

Хрватска полиција зауставила је пијаног возача, а након алкотестирања одведен је у станицу.
Мушкарац је возио под дејством алкохола са 3,32 промила у крви.
Полицијски службеници свакодневно сусрећу са негативним рекордерима када је ријеч о возачима који управљају возилом под дејством алкохола, али овај возач којег је хрватска полиција зауставила на подручју Врлике спада у изузетке када се говори о степену алкохолисаности.
"Возач се налазио у тешко пијаном стању, које граничи са несвјесним стањем и алкохолном комом. У оваквом стању, да га полицијски службеници нису зауставили и искључили из саобраћаја, могао је изазвати тешку саобраћајну несрећу, убити себе и друге учеснике. Измјерена концентрација сама по себи је опасна по живот особе, а 55-годишњак је, након што се довео у овакво стање, сео за волан возила", наводи се.
Наиме, полицајци у суботу ујутру, око 9.50, у мјесту Гарјак зауставили возило којим је управљао 55-годишњи мушкарац. Полицијски службеници су утврдили да се налази у видно алкохолисаном стању, а када је алкотестиран, измерена му је концентрација од 3,32 промила.
Мушкарац је одведен у полицијску станицу, гдје је задржан до отрежњења, а током вечери је изведен пред суд. Предложено је да му се одреди задржавање, с обзиром на то да је у оваквом психофизичком стању могао да изазове тешку саобраћајну несрећу, као и да му се изрекне казна затвора у трајању од 30 дана.
"Суд га је пустио на слободу, а одлуку о одговорности за почињени прекршај донеће накнадно", наводе из Полицијске управе преноси Информер.
