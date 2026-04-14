Додик: Саучешће Херцогу и Нетанјахуу поводом Дана сјећања на мученике холокауста

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник СНСД Милорад Додик упутио је изразе искреног и најдубљег саучешћа, те поштовања и саосјећања предсједнику Државе Израел Исаку Херцогу и премијеру Бењамину Нетанјахуу поводом обиљежавања Дана сјећања на мученике и хероје Холокауста који ће бити обиљежен данас у Јад Вашему.
- Држава Израел данас обиљежава Дан сјећања на шест милиона Јевреја убијених у Холокаусту од нацистичке Њемачке и њених сарадника и на јеврејски отпор у том периоду. Невине жртве Холокауста, али и хероји Израела никада не смију бити заборављени! - нагласио је Додик у саучешћу Херцогу и Нетанијахуу и истакао да Република Српска остаје снажно уз Израел.
Свијет
У саучешћу премијеру Израела Додик је још додао да је Холокауст најстрашнија мрља на лицу Европе коју морамо заувијек памтити са поштовањем, али и да спријечимо било какав покушај поновног буђења злих сила, било гдје и против било кога.
- Само на тај начин сјећање ће бити потпуно, а наша борба смислен и племенит циљ! Поводом ове свечане прилике, користим прилику да изразим своје најдубље поштовање - поручио је Додик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
09
06
08
54
08
50
08
44
08
38
Тренутно на програму