Додик: Саучешће Херцогу и Нетанјахуу поводом Дана сјећања на мученике холокауста

14.04.2026 09:06

Милорад Додик
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Предсједник СНСД Милорад Додик упутио је изразе искреног и најдубљег саучешћа, те поштовања и саосјећања предсједнику Државе Израел Исаку Херцогу и премијеру Бењамину Нетанјахуу поводом обиљежавања Дана сјећања на мученике и хероје Холокауста који ће бити обиљежен данас у Јад Вашему.

- Држава Израел данас обиљежава Дан сјећања на шест милиона Јевреја убијених у Холокаусту од нацистичке Њемачке и њених сарадника и на јеврејски отпор у том периоду. Невине жртве Холокауста, али и хероји Израела никада не смију бити заборављени! - нагласио је Додик у саучешћу Херцогу и Нетанијахуу и истакао да Република Српска остаје снажно уз Израел.

Инцидент на Кипру: Снаге кипарских Турака упале у зону раздвајања

У саучешћу премијеру Израела Додик је још додао да је Холокауст најстрашнија мрља на лицу Европе коју морамо заувијек памтити са поштовањем, али и да спријечимо било какав покушај поновног буђења злих сила, било гдје и против било кога.

- Само на тај начин сјећање ће бити потпуно, а наша борба смислен и племенит циљ! Поводом ове свечане прилике, користим прилику да изразим своје најдубље поштовање - поручио је Додик.

