НБА лига јавно признала да је Никола Јокић најбољи

НБА лига је јавно признала да је Никола Јокић најбољи, односно да је постао први играч у историји најјаче кошаркашке лиге на свијету који је први по скоковима и асистенцијама.
Вилт Чембрлен је имао сличан успјех, мада се тада другачије рачунала статистика, тако да није за поређење. Дакле, нико у Америци није бољи од њега по томе, али и поред свега тога неће постати МВП.
То је мање-више свима јасно. Новинари се све чешће оглашавају и објашњавају за кога су гласали и зашто. И већина њих на првом мјесту ставља Шеја Гилџуса-Александера који ће по свему судећи да одбрани МВП признање. Србин неће бити чак ни други, већ тек трећи. Између њих биће Виктор Вембањама из Сан Антонија.
Просто звучи невјероватно да играч који има трипл-дабл у сезони и просјек од 27,7 поена, 12,9 скокова и 10,7 асистенција по мечу неће бити чак ни други на тој листи. Звучи као првоаприлска шала, али није... Што се тиче статистике преосталих кандидата, Шеј је на 31,1 поен, 4,3 скока и 6,6 асистенција, а Вембањама на 25 поена, 11,5 скокова и 3,1 асистенцију по мечу.
Додуше, Јокић је и сам више пута говорио да га индивидуална признања не занимају и да жели титуле. Да би дошао до нове мораће баш тешким путем. Ривал на старту плеј-офа је Минесота која је доста незгодна за Нагетсе. Ако прође ту препреку могао би на Сан Антонио и Вембија, па у финалу конференције на Оклахому и Шеја. Наравно, све то су пројекције. На терену ће се видјети право стање.
Да ли је међу тројицом Вембањама најбољи дефанзивац, јесте и то је чињеница. Али, наратив да Јокић не игра одбрану је погрешан и томе у прилог свједоче и бројке које је објавио "ЕСПН". Од 2020. године је Никола у врху по броју шутева на које излази, тачније шутева које покушава да омете, блокира, да утиче на шут ривала.
You know what Nikola Jokić does offensively, but don’t overlook the defense.— ESPN Insights (@ESPNInsights) April 13, 2026
Since 2020, no one has contested more shots in the postseason (857).
Rudy Gobert ranks 4th in that span, allowing a slightly lower FG%. pic.twitter.com/w92WU3cpDT
Српски центар је од 2020. године утицао на 857 шутева и примио је 44,3 одсто поена у тим случајевима. Руди Гобер који годинама важи за најбољег дефанзивца је имао 739 шутева и проценат незнатно бољи (42,5 одсто).
(Мондо)
