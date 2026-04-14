Logo
Large banner

НБА лига јавно признала да је Никола Јокић најбољи

Аутор:

АТВ
14.04.2026 08:50

Коментари:

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић трчи на терен током првог полувремена НБА кошаркашке утакмице против Сан Антонио Спарса.
Фото: Tanjug/AP Photo/Darren Abate

НБА лига је јавно признала да је Никола Јокић најбољи, односно да је постао први играч у историји најјаче кошаркашке лиге на свијету који је први по скоковима и асистенцијама.

Вилт Чембрлен је имао сличан успјех, мада се тада другачије рачунала статистика, тако да није за поређење. Дакле, нико у Америци није бољи од њега по томе, али и поред свега тога неће постати МВП.

То је мање-више свима јасно. Новинари се све чешће оглашавају и објашњавају за кога су гласали и зашто. И већина њих на првом мјесту ставља Шеја Гилџуса-Александера који ће по свему судећи да одбрани МВП признање. Србин неће бити чак ни други, већ тек трећи. Између њих биће Виктор Вембањама из Сан Антонија.

Просто звучи невјероватно да играч који има трипл-дабл у сезони и просјек од 27,7 поена, 12,9 скокова и 10,7 асистенција по мечу неће бити чак ни други на тој листи. Звучи као првоаприлска шала, али није... Што се тиче статистике преосталих кандидата, Шеј је на 31,1 поен, 4,3 скока и 6,6 асистенција, а Вембањама на 25 поена, 11,5 скокова и 3,1 асистенцију по мечу.

Додуше, Јокић је и сам више пута говорио да га индивидуална признања не занимају и да жели титуле. Да би дошао до нове мораће баш тешким путем. Ривал на старту плеј-офа је Минесота која је доста незгодна за Нагетсе. Ако прође ту препреку могао би на Сан Антонио и Вембија, па у финалу конференције на Оклахому и Шеја. Наравно, све то су пројекције. На терену ће се видјети право стање.

Јокић не игра одбрану? Погледајте бројке мало боље

Да ли је међу тројицом Вембањама најбољи дефанзивац, јесте и то је чињеница. Али, наратив да Јокић не игра одбрану је погрешан и томе у прилог свједоче и бројке које је објавио "ЕСПН". Од 2020. године је Никола у врху по броју шутева на које излази, тачније шутева које покушава да омете, блокира, да утиче на шут ривала.

Српски центар је од 2020. године утицао на 857 шутева и примио је 44,3 одсто поена у тим случајевима. Руди Гобер који годинама важи за најбољег дефанзивца је имао 739 шутева и проценат незнатно бољи (42,5 одсто).

(Мондо)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

НБА

Никола Јокић

кошарка

Денвер Нагетс

Спортски рекорди

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner