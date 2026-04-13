Треба ли Република Српска да ревидира став према Европској унији?

Аутор:АТВ
Европска унија је злоупотребљавала причу о европским интеграцијама БиХ и наметала централизацију. Република Српска је то одбијала у прошлости, а то ће чинити и у будућности, јасан је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Република Српска није против Европске уније, али мора да зна каква је њена позиција у свему томе.
"Што се тиче нашег пута ка Европској унији ми полазимо од тога да је Европа у кризи, да она није дефинисала своју будућност, уопште се не зна на који начин ће се развијати ситуација у самој Европи. Оно што у Сарајеву желе кроз причу о убрзаним европским интеграцијама, у суштини оне желе убрзану централизацију и унитаризацију БиХ. Ми нисмо имали никакве користи од ЕУ претходних 4, 5 година, ми смо на то навикли", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
И власт и опозиција из Републике Српске у заједничкој комисији за европске интеграције сагласна да Републике Српска, односно БиХ треба да буде члан Европске Уније, али на чланство ће се по свему судећи још чекати.
"Сви они велики европејци који кажу да ће БиХ постати чланица ЕУ врло брзо, не говоре истину, тај процес приступања ЕУ би се могао завршити 2035 ако се не промијене на глобалној сцени политички односи“, рекао је Мирослав Вујичић, посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
"Јучерашња одлука грађана Мађарске показује да су они снажно привржени тој будућности у ЕУ и да од тога имају велику корист, прије свега економску. Ми кроз економску корист требамо да гледамо позицију Републике Српске и БиХ", рекао је Бранислав Бореновић, посланик ПДП-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
Пораз Орбана на изборима је велики ударац и за Републику Српску. Губитак једног савезника који је помогао у многим тешким тренуцима.
"Република Српска према мом неком мишљењу треба да се запита да ли у оваквој Европској унији може да одбрани своје надлежности и свој суверенитета без јаких савезника попут Мађарске који имају ту идеолошку позицију гдје сматрају да све земље и народи треба да доносе одлуке самостално", рекао је Срђан Мазалица, шеф посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске.
Кључна разлика у кампањама Петера Мађара и Виктора Орбана је њихов однос према Русији, каже шеф Мисије БиХ при ЕУ. Пораз Орбана није добра вијест за Републику Српску, али није ни катастрофална.
"У великој мјери сада недостатак Виктора Орбана отвара простор за оне политичке лидере за које из Вашингтона виде као савезнике да имају већу корист од америчке подршке. Ту бих укључио политичаре из владајуће коалиције у Републици Српској нарочито предсједник Додика", рекао је Обрад Кесић, политички аналитичар и амбасадор и шеф Мисије БиХ при ЕУ.
Промјене унутар Европске унија не значе само нову политичку динамику, већ и ново позиционирање свих који јој теже, кажу стручњаци. Република Српска мораће јасније дефинисати шта жели и колико је спремна да на том путу направи компромиса.
