Граорац: Срамно укидање пресуде Рамизу Дураковићу за злочине над Србима

Аутор:АТВ
Коментари:1
Одлука Апелационог одјељења Суда БиХ да укине првостепену пресуду Рамизу Дураковићу за ратне злочине над српским цивилима на подручју Чајнича је срамна и коси се са људским разумом, изјавила је предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац.
Она је истакла да је ово још један доказ да у БиХ нема суда и правде за српске жртве.
"Свједочимо још једној срамној одлуци судства БиХ када су у питању српске жртве, ако се уопште може назвати пресудом три и по године затвора на шта је првостепено осуђен Дураковић за злочине почињене над српским цивилима у околини Чајнича", рекла је Граорчева.
Наводећи да су три и по године које су пресуђене за овај злочин катастрофа за породице страдалих и све друге, Граорчева је рекла да се укидање и такве казне коси са људским разумом.
"Ово све иде у прилог чињеници да дефинитивно суда и правде за српске жртве у БиХ нема, а један од предуслова заједничког живота и будућности јесте да се сви који су починили злочине нађу пред лицем правде", навела је Граорчева.
Она је нагласила да српске жртве нису на исти начин вредноване нити признате пред судским органима БиХ.
"Због тога сматрамо да Суд и Тужилаштво БиХ и друге институције не раде по праву и правди, не суде и не пресуђују како би требало", рекла је Граорчева.
Она је истакла да нису одговарали за злодјела починиоци великог броја ратних злочина над Србима, прије свега, над цивилима који нису могли да се бране и који су убијени на најмонструозније начине.
Све то говори, каже Граорчева, да заједнички суживот у БиХ није могућ јер нема подлоге на којој би се градили односи засновани на међусобном поштовању и уважавању.
Хроника
"Српске жртве и њихове породице нису добиле потребне судске пресуде и моралну сатисфакцију, због чега осуђујемо одлуку Апелационог одјељења Суда БиХ да укине пресуду Дураковићу која му је изречена по командној одговорности", закључила је Граорчева.
Вијеће Апелационог одјељења Суда БиХ укинуло је првостепену пресуду некадашњем команданту 43. дринске бригаде такозване Армије БиХ Рамизу Дураковићу којом је осуђен на три и по године затвора за злочине над српским цивилима почињене 1993. на подручју Чајнича.
Вијеће је усвојило жалбу одбране Дураковића на првостепену пресуду.
Дураковић је првостепеном пресудом из октобра 2025. године проглашен кривим јер није предузео мјере да казни починиоце након што су припадници 43. дринске бригаде такозване Армије БиХ 14. фебруара 1993. напали положаје Војске Републике Српске на локалитету Писаница и село Шапићи, у којем није било војних циљева.
Том приликом у Шапићима је убијена цивил Даринка Пјевић, те су запаљене куће Рајка и Милоша Пјевића, пише Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 ч24
Република Српска
6 ч0
Република Српска
10 ч15
Република Српска
1 д0
Најновије
Најчитаније
17
11
17
01
16
53
16
53
16
50
Тренутно на програму