Бившој жени упутио језиве пријетње: Полиција у стану пронашла арсенал оружја

Аутор:

АТВ
14.04.2026 09:40

Припадници Министарства унутрашњих послова јуче су на Врачару лишили су слободе Б. Ф. (31) након језивих пријетњи које је упутио бившој супрузи, сазнаје "Телеграф.рс".

Интервенцијом полиције спријечена је потенцијална трагедија, с обзиром на то да је код осумњиченог пронађена већа количина ватреног оружја.

"Све ћу вас побити"

Драма је почела јуче када је храбра жена позвала полицију и пријавила насиље. Према њеним ријечима, бивши партнер јој је упутио директне пријетње смрћу, наводећи да ће "побити и њу и цијелу породицу".

Инспектори затекли шокантан призор

Одмах по пријави, полицијски инспектори су реаговали и изашли на терен.

Претресом стана у којем борави осумњичени Б. Ф., пронађен је читав арсенал илегалног или непријављеног оружја:

  • 4 пушке (различитог калибра)
  • Више пиштоља
  • Велика количина припадајуће муниције

Одређено задржавање

Осумњичени је одмах приведен у полицијску станицу. О цијелом случају је обавијештено надлежно тужилаштво, које ће поднијети одговарајуће кривичне пријаве, како за насиље у породици, тако и за недозвољено држање оружја и експлозивних материја.

Истрага је у току, а жртви је пружена неопходна заштита.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

