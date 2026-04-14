Бившој жени упутио језиве пријетње: Полиција у стану пронашла арсенал оружја

Припадници Министарства унутрашњих послова јуче су на Врачару лишили су слободе Б. Ф. (31) након језивих пријетњи које је упутио бившој супрузи, сазнаје "Телеграф.рс".
Интервенцијом полиције спријечена је потенцијална трагедија, с обзиром на то да је код осумњиченог пронађена већа количина ватреног оружја.
Драма је почела јуче када је храбра жена позвала полицију и пријавила насиље. Према њеним ријечима, бивши партнер јој је упутио директне пријетње смрћу, наводећи да ће "побити и њу и цијелу породицу".
Одмах по пријави, полицијски инспектори су реаговали и изашли на терен.
Претресом стана у којем борави осумњичени Б. Ф., пронађен је читав арсенал илегалног или непријављеног оружја:
Осумњичени је одмах приведен у полицијску станицу. О цијелом случају је обавијештено надлежно тужилаштво, које ће поднијети одговарајуће кривичне пријаве, како за насиље у породици, тако и за недозвољено држање оружја и експлозивних материја.
Истрага је у току, а жртви је пружена неопходна заштита.
