Пала конструкција са скеле на тржном центру, повријеђена жена

АТВ
13.04.2026 16:32

Дрвена конструкција која је била дио скеле на тржном центру "Норк" у Новом Саду, пала је данас нешто послије 14 часова.

Повријеђена је једна жена, која је у свјесном стању превезена у Ургентни центар, речено је за Танјуг из Завода за ургентну медицину.

"Жена (55), повријеђена на Булевару Михајла Пупина код Норка падом дрвене конструкције, са вишеструким повредама превезена је у свесном стању у Ургентни центар на одјељење реанимације", навели су из Завода за ургентну медицину.

Како су додали, жена је на одјељење реанимације превезена ради даљег праћења стања.

Полиција је добила пријаву о паду конструкције.

У току је увиђај.

Прочитајте више

Возило на боку поред пута на бијељинској обилазници

Хроника

Удес на бијељинској обилазници: Ауто преврнуто, полиција на терену!

1 ч

0
Окончано примирје: Руси кренули у офанзиву!

Свијет

Окончано примирје: Руси кренули у офанзиву!

1 ч

0
Фолксваген

Свијет

Њемачки гигант на проблему! Фолксваген биљежи драстичан пад продаје

1 ч

0
Аутомобил Тесла

Ауто-мото

Све више пријава: Проблеми с рђом на Теслином моделу

1 ч

0

Више из рубрике

Добро размислите прије што него спакујете кофере: Ово вас може коштати плате

Србија

Добро размислите прије што него спакујете кофере: Ово вас може коштати плате

7 ч

0
Упозорење за Републику Српску због времена

Србија

Стижу облаци са сјевера Африке: Ево када се очекују пијесак и сахарска киша

1 д

0
Опасна замка вреба на мрежама: Не насједајте на добро разрађене преваре

Србија

Опасна замка вреба на мрежама: Не насједајте на добро разрађене преваре

1 д

0
Радник ради на стубу за струју.

Србија

Без струје остао велики дио српске пријестонице, откривен узрок

1 д

0

