Пала конструкција са скеле на тржном центру, повријеђена жена

Дрвена конструкција која је била дио скеле на тржном центру "Норк" у Новом Саду, пала је данас нешто послије 14 часова.
Повријеђена је једна жена, која је у свјесном стању превезена у Ургентни центар, речено је за Танјуг из Завода за ургентну медицину.
"Жена (55), повријеђена на Булевару Михајла Пупина код Норка падом дрвене конструкције, са вишеструким повредама превезена је у свесном стању у Ургентни центар на одјељење реанимације", навели су из Завода за ургентну медицину.
Како су додали, жена је на одјељење реанимације превезена ради даљег праћења стања.
Полиција је добила пријаву о паду конструкције.
У току је увиђај.
