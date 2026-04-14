Испливали детаљи крвавог пира у школи, расте број жртава

Аутор:

АТВ
14.04.2026 10:46

Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Најмање 16 особа повријеђено је у пуцњави која се данас догодила у школи у мјесту Шанлиурфи на југу Турске.

Нападач је јутрос наоружан ушао у школу и кренуо да пуца насумично.

Према информацијама локалних медија, нападач је након пуцњаве остао у школској згради, а постоје наводи да је део ученика држао као таоце. Полиција је одмах блокирала шире подручје и увела строге мере безбедности, док су на терен упућене и јединице специјалне полиције.

Гувернер Хасан Шилдак се у међувремену јавио и открио нове детаље о нападу.

"Утврђено је да је нападач био бивши ученик школе, који је похађао само до деветог разреда, а затим се уписао у отворени средњошколски програм. Особа, рођена 2007. године, извршила је самоубиство пуцајући у себе док је полиција покушавала да га неутралише унутар школе. Пронађен је мртав. Школа је евакуисана. Тренутно се налазимо у Државној болници у Сивереку и у току је рад на свеобухватној истрази свих аспеката овог трагичног догађаја", рекао је он.

На друштвеним мрежама и локалним медијима појавио се снимак на којем се види како ученици у паници бјеже из зграде у тренутку почетка пуцњаве.

Гувернер је додао да полиција и тужилаштво предузимају све неопходне мјере и да ће више детаља бити познато када се увиђај заврши, преноси Телеграф.

