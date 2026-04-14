Ужас у Сарајеву: Убили мушкарца, па бацили тијело са балкона да изгледа као самоубиство

14.04.2026 10:37

Аутомобил полиције ФБиХ
Права драма одвијала се јуче у улици Добрињске болнице у сарајевском насељу Добриња.

Припадници ПС Добриња су запримили позив грађана да се на асфалту налази тијело мушкарца, који је, према наводима, "највјероватније страдао усљед пада са висине".

- Изласком на терен, полицијски службеници су потврдили наводе пријаве, а смрт мушкарца је констатовала љекар Завода за хитну медицинску помоћ КС. Утврђено је да је преминули А.М. (1990) из Сарајева - наводе из МУП-а КС.

Према незваничним информацијама, прво се сумњало на самоубиство.

- Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС који је руководио увиђајем, којег су обавили припадници Управе полиције МУП-а КС. Радећи на расвјетљавању свих околности настанка смрти 36-годишњака, полицијски службеници су у вечерњим сатима слободе лишили три мушкарца из Сарајева, Н.П. (1999), А.Ш. (2000) и Д.Ћ. (1993) због основа сумње да су починили кривично дјело Убиство у саучесништву. Осумњичени су на криминалистичкој обради у службеним просторијама Управе полиције МУП-а КС - истакли су из МУП-а КС.

