Ужас у Сарајеву: Убили мушкарца, па бацили тијело са балкона да изгледа као самоубиство

Аутор:АТВ
Коментари:0
Права драма одвијала се јуче у улици Добрињске болнице у сарајевском насељу Добриња.
Припадници ПС Добриња су запримили позив грађана да се на асфалту налази тијело мушкарца, који је, према наводима, "највјероватније страдао усљед пада са висине".
- Изласком на терен, полицијски службеници су потврдили наводе пријаве, а смрт мушкарца је констатовала љекар Завода за хитну медицинску помоћ КС. Утврђено је да је преминули А.М. (1990) из Сарајева - наводе из МУП-а КС.
Према незваничним информацијама, прво се сумњало на самоубиство.
- Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС који је руководио увиђајем, којег су обавили припадници Управе полиције МУП-а КС. Радећи на расвјетљавању свих околности настанка смрти 36-годишњака, полицијски службеници су у вечерњим сатима слободе лишили три мушкарца из Сарајева, Н.П. (1999), А.Ш. (2000) и Д.Ћ. (1993) због основа сумње да су починили кривично дјело Убиство у саучесништву. Осумњичени су на криминалистичкој обради у службеним просторијама Управе полиције МУП-а КС - истакли су из МУП-а КС.
(Аваз)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 ч0
Република Српска
3 ч2
Регион
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
16 ч0
Хроника
16 ч0
Најновије
Најчитаније
13
32
13
29
13
14
13
13
13
12
Тренутно на програму