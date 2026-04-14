Дојаве о бомбама у више школа, ученици евакуисани

На подручју Средњобосанског кантона данас је забиљежена озбиљна сигурносна ситуација након што је више средњих школа запримило дојаве о постављеним експлозивним направама.
Према првим информацијама портала Црна-Хроника дојаве су стигле школама у Травнику, Бугојну, Јајцу, Бусовачи, Доњем Вакуфу, Фојници због чега су надлежни одмах реаговали по сигурносним протоколима.
Полицијски службеници су изашли на терен, док су КДЗ тимови започели детаљне контрадиверзионе прегледе на више локација. Како сазнајемо, ради се о више средњих школа на подручју наведених општина.
О цијелом случају огласио се и МУП СБК.
Дана 14.04.2026.године, у 07.25.сати, дежурни оперативни ПС Доњи Вакуф, је телефонским путем обавијестио ОКЦ МУП СБК/КСБ Травник, да им је се обратио директор СТШ Доњи Вакуф и пријавио да је исти добио е-маил поруку „да је у школи постављена бомба“.
По пријави службеници полиције су одмах изашли на лице мјеста и евакуисали ученике и запосленике школе, те извршили контрадиверзиони преглед школе. Том приликом је утврђено да се ради о лажној дојави.
Дана 14.04.2026.године, у 08.07.сати, дежурни оперативни ПС Травник, је телефонским путем обавијестио ОКЦ МУП СБК/КСБ Травник, да им је се обратио директор МСШ Травник и пријавио да је исти добио е-маил поруку „да је у школи постављена бомба“.
По пријави службеници полиције су одмах изашли на лице мјеста и евакуисали ученике и запосленике школе, те извршили контрадиверзиони преглед школе. Том приликом је утврђено да се ради о лажној дојави , као и у претходном случају.
Дана 14.04.2026.године, у 08.40.сати, дежурни оперативни ПС Бугојно, је телефонским путем обавијестио ОКЦ МУП СБК/КСБ Травник, да су им се обратили директори(три) СТШ/ССШ и Гимназије и пријавили да су исти добили е-маил поруку „да је у школи постављена бомба“.
По пријави службеници полиције су одмах изашли на лице мјеста и евакуисали ученике и запосленике школе, те извршили контрадиверзиони прегледе школа. Том приликом је утврђено да се ради о лажним дојавама, као и у претходном случају.
Дана 14.04.2026.године, у 09.25.сати, дежурни оперативни ПС Витез, је телефонским путем обавијестио ОКЦ МУП СБК/КСБ Травник, да им је се обратио директор СШ Витез и пријавио да је исти добио е-маил поруку „да је у школи постављена бомба“.
По пријави службеници полиције су одмах изашли на лице мјеста и евакуисали ученике и запосленике школе, те извршили контрадиверзиони преглед школе. Том приликом је утврђено да се ради о лажној дојави, као и у претходном случају.
Дана 14.04.2026.године, у 09.20.сати, дежурни оперативни ПС Бусовача, је телефонским путем обавијестио ОКЦ МУП СБК/КСБ Травник, да им је се обратио директор СШ Бусовача и пријавио да је исти добио е-маил поруку „да је у школи постављена бомба“.
Одмах по запримању пријаве на лице мјеста изашли су службеници полиције који су приступили евакуацији ученике и запосленике школе, те вршењу КДЗ који је у току.
У току су теренске оперативне провјере навода и у осталим средњим школама на подручју СБК/КСБ, да ли су исти имали запримање е-маил, са горе наведеним садржајем.
У сарадњи са надлежним Кантоналним тужилаштвом, Федералном управом полиције и другим сигурносним агенцијама подузимају се интензивне мјере и радње на расвијетљавању предметних пријава, – потврдио је Муамер Караџа, портпарол МУП-а СБК.
